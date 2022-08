Entrano alle poste e minacciano i dipendenti con coltello e pistola: rapinatori in fuga con il bottino Due uomini sono entrati incappucciati in un ufficio postale e hanno portato via del denaro. Sono riusciti poi a scappare con il bottino.

A cura di Ilaria Quattrone

Sono ancora in stato di choc i dipendenti e i clienti che erano presenti nell'ufficio postale di via Cantoni a Milano nella mattinata di oggi, venerdì 5 agosto, quando due uomini sono entrati armati e hanno portato via un bottino che, per il momento, non è stato ancora quantificato. La coppia è riuscita a fuggire facendo perdere le proprie tracce: sul caso indagano i carabinieri della compagnia di Piotello.

I due sono entrati armati di un coltello e una pistola

Le informazioni sono ancora molto poche. In base ai racconti di alcuni testimoni, sembrerebbe che il colpo sia stato molto semplice. Come in una scena di un film, due uomini sono entrati nell'ufficio incappucciati. Immediatamente si sono diretti verso le casse: uno di loro aveva un coltello mentre l'altro aveva una pistola. Hanno minacciato i dipendenti e sono riusciti a farsi consegnare il denaro. Dopodiché sono scappati lasciando nel panico i lavoratori e gli utenti. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito.

I carabinieri sono sulle loro tracce

Sono stati poi allertati i carabinieri, ma al loro arrivo i due responsabili si erano ormai dileguati. I militari hanno svolto tutti i rilievi del caso per cercare di trovare elementi in grado di poterli aiutare nelle loro ricerche. Non è nemmeno chiaro come siano scappati se con un'auto, uno scooter o a piedi. Nessuno sembrerebbe aver visto nulla. Probabilmente saranno anche acquisite le telecamere di sicurezza che potranno aiutare a individuare i due rapinatori. Non è ancora stato quantificato il denaro portato via. Nei prossimi giorni potrebbero essere altri aggiornamenti che potranno far luce su questo colpo.