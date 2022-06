Elezioni Sesto San Giovanni 2022, risultati del ballottaggio e spoglio in diretta: Di Stefano avanti Si sono chiuse alle 23 le urne per il ballottaggio per le Comunali di Sesto San Giovanni. Michele Foggetta sfida il sindaco uscente Roberto Di Stefano.

Da sinistra: Roberto Di Stefano e Michele Foggetta

Si sono chiusi alle 23 di oggi, domenica 26 giugno, i seggi per il ballottaggio alle elezioni Comunali di Sesto San Giovanni. Conseguentemente, sono iniziate le operazioni di scrutinio al termine delle quali verranno eletti il nuovo sindaco e il nuovo Consiglio comunale. I candidati arrivati al secondo turno sono Roberto Di Stefano, sindaco uscente ricandidatosi per il centrodestra, e Michele Foggetta, del centrosinistra. Le prime previsioni danno Di Stefano Avanti.

Ballottaggio Comunali Sesto San Giovanni 2022, affluenza alle 19 al 32%: lo spoglio per i risultati

È cominciato lo spoglio dei voti del ballottaggio tra Roberto Di Stefano e Michele Foggetta a Sesto San Giovanni. Al momento il candidato del centrodestra, sindaco uscente, risulta in vantaggio sul rivale. Al primo turno i risultati avevano dato Di Stefano avanti di dieci punti percentuali. L'affluenza alle urne per il ballottaggio a Sesto San Giovanni alle 19 era ferma al 32,15 per cento.

Chi sono i candidati sindaco al ballottaggio alle Comunali di Sesto San Giovanni 2022

Roberto Di Stefano, candidato del centrodestra

Roberto Di Stefano è il sindaco uscente di Sesto San Giovanni. Al primo turno ha sfiorato la vittoria immediata per un manciata di voti. Con lui, ha promesso durante la campagna elettorale, non verrà costruita la moschea di Sesto e, al contrario, verrà erto sull'area ex Falck il nuovo stadio del Milan. Di Stefano, verso il termine del suo primo mandato, ha fatto un sopralluogo della zona con il nuovo proprietario del club rossonero.

Michele Foggetta, candidato del centrosinistra

Michele Foggetta è lo sfidante di Roberto Di Stefano. Il candidato del centrosinistra, al contrario del rivale, si è detto pronto a dare vita al nuovo centro di culto musulmano, rifiutando invece di costruire il nuovo impianto da gioco per il Milan (e/o Inter) perché porterebbe più problemi che benefici alla città.