Elezioni Lombardia 2023, Sala: “Scegliere il candidato 10 mesi prima”. Calenda: “Mai con i 5 stelle” Beppe Sala e Carlo Calenda hanno parlato delle elezioni Regionali del 2023 dicendo che in Lombardia il candidato deve essere trovato 10 mesi prima. Idee diverse sulle alleanze.

Immagine di repertorio (Lapresse)

Dopo il successo alle Comunali dello scorso ottobre, il sindaco di Milano Beppe Sala, insieme a Carlo Calenda, ha parlato dei prossimi impegni elettorali italiani. Dalle Politiche alle Regionali, fino all'elezione del nuovo Capo dello Stato che verrà scelto dalle Camere.

Sala: Per vincere in Lombardia serve un candidato 10 mesi prima

Nel corso del Festival de Linkiesta, il primo cittadino milanese ha detto che è "molto difficile vincere in Lombardia", motivo per cui sarà importante "trovare un candidato o una candidata a tempo debito". Il centrosinistra proverà ad espugnare il fortino leghista nel 2023. Lo stesso Attilio Fontana, attuale governatore lombardo, ha di recente parlato delle elezioni dicendo che è prematuro confermare la sua ricandidatura. Sala ha poi aggiunto che "per il centrosinistra è più facile prendere voti nelle città" mentre il "lavoro duro è quello di andare in tutti i territori". Per convincere i più a non votare il centrodestra, il sindaco di Milano ha suggerito di trovare "un candidato dieci mesi prima del voto" che si rivolga a tutti e "non solo ai nostri".

Sala: Sì ad alleanze. Calenda: Non con i cinque stelle

Poi, Sala ha parlato delle eventuali alleanze, dicendo che "serve un campo largo e trovare un compromesso". A ciò ha risposto Carlo Calenda dicendo che "in Lombardia i cinque stelle non esistono, quindi con loro non si può fare un buon lavoro". Anzi, "vanno politicamente schiacciati", ha aggiunto l'ex candidato sindaco alle elezioni Comunali di Roma, uscito sconfitto al primo turno, nonostante il suo sia risultato essere il primo partito nella Capitale.