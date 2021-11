Elezioni in Lombardia 2023, Fontana: “Dopo la pandemia deciderò se ricandidarmi” “Pensiamo a uscire dall’emergenza sanitaria, una volta superata penserò se ricandidarmi o no”, a dirlo è stato il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana relativamente alle elezioni regionali del 2023.

A cura di Ilaria Quattrone

Immagine di repertorio

Il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, torna su una sua possibile ricandidatura per le elezioni regionali del 2023: "Pensiamo a uscire dall'emergenza sanitaria, una volta superata penserò se ricandidarmi o no", ha detto ai microfoni di Radio Capital. Il Governatore lombardo ha poi affermato che la sanità regionale ha reagito in maniera eccezionale: "Siamo stati i primi, nessuno ci ha detto cosa stava succedendo".

Fontana e la sua ricandidatura

Il presidente ha poi spiegato che adesso "i fatti ci stanno dando ragione". Ancora una volta Fontana ha quindi glissato su una possibile sua ricandidatura. E ancora una volta ha risposto che al momento la battaglia fondamentale è quella si sta combattendo contro il Covid-19: "Quando c'è un obiettivo più importante – aveva detto a Rainews24 – credo ci si debba concentrare su quello".

I casi Covid e le vaccinazioni in Lombardia

In questo momento infatti l'obiettivo principale è quello di proseguire con la campagna di vaccinazione ed evitare che la Regione passi dalla zona bianca alla zona gialla. Durante una diretta Facebook dell'agenzia Lombardia notizie online, il consulente per la campagna vaccinale contro il Covid-19 in Lombardia, Guido Bertolaso, ha detto che la regione "è una delle poche realtà che ancora tiene", ma nonostante questo i dati "ci stanno portando verso una situazione che potrebbe cambiare da bianca a gialla". Per evitare che ciò accada, è fondamentale spingere con le vaccinazioni. Oltre otto milioni di cittadini hanno completato il ciclo e da alcune settimane sono partite le somministrazioni delle terze dosi: "Grazie al cielo vediamo che le prenotazioni aumentano giorno per giorno, siamo già su numeri più importanti delle settimane scorse e siamo convinti che questo trend continuerà ad aumentare".