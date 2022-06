Elezioni amministrative 2022, in Lombardia appena 10 candidati under 30: di questi solo 3 sono donne Mancano pochissimi giorni prima delle elezioni amministrative 2022: in Lombardia ci sono però appena dieci candidati under 30 e di questi solo tre donne.

A cura di Ilaria Quattrone

Le elezioni amministrative sono ormai a un passo: il 12 giugno saranno chiamati a votare i cittadini di ben 128 comuni lombardi. Un numero non elevato, ma comunque alto. Rispetto a questo dato, lascia amareggiati la esigua presenza di giovani soprattutto per la carica di primo cittadino. Un posto che, alla luce dei numeri, sembrerebbe essere riservato solo a coloro che hanno un'età superiore ai 35 anni: in totale sono solamente dieci i candidati sindaco con meno di trent'anni, ventisei se invece consideriamo anche gli under 35. Su dieci candidati al ruolo di primo cittadino, sono solo tre le donne.

Chi sono le tre candidate donna

La giovanissima Alice Zelaschi, candidata sindaca di Rivanazzano Terme, comune in provincia di Pavia, ha 24 anni. Già Assessore con delega all’Agricoltura e rapporti con le Associazioni di categoria del Comune, è sostenuta dalla lista Uniti per Riva. Sua coetanea anche la candidata sindaca di Valdisotto (Sondrio), Valentina Donagrandi. Anche lei 24enne e assessora comunale, è appoggiata dalla lista Valdisotto Dinamica. A Torricella del Pizzo, piccolo comune in provincia di Cremona (conta appena cinquecento abitanti), si è candidata la 25enne Sigrid Bini. Consulente ambientale, sostenuta dalla lista "Per Torricella", è unica candidata alla carica di sindaco: a lei basterà superare il quorum del 40 per cento.

È a Lodi il candidato più giovane

Il più giovane è il candidato sindaco di Lodi, Lorenzo Bruno: 23 anni, è appoggiato dalla lista civica Loding composta da persone tra i 18 e i 28 anni. E sempre a Lodi c'è Andrea Furegato, 24 anni, è il candidato scelto dal Partito democratico: appoggiato anche dal Movimento 5 Stelle, 110&Lodi – Europa Verde – Sì Sinistra Italiana, Tommaso Premoli per Lodi Oggi Domani Insieme, Lodi Comune Solidale, Luca Scotti Lodi al Centro Cittadini per i cittadini, Buongiorno Lodi e Lodi Civica Milanesi. A Crema, comune in provincia di Cremona, a scendere in campo per il Movimento 5 Stelle è Manuel Draghetti. Il 25enne insegnante di chimica è già consigliere di minoranza, ma spera di poter diventare primo cittadino per dare così un cambiamento alla città.

Non mancano under 30 nemmeno in provincia di Bergamo: a Curno, per esempio, si è candidato il 26enne Andrea Saccogna – sostenuto da Vivere Curno – figlio dell'attuale sindaca Luisa Gamba. A Sangiano, provincia di Varese, c'è invece il 26enne Matteo Marchesi: anche lui, come la "collega" Bini, è unico candidato alla carica. In provincia di Monza e Brianza, precisamente a Meda, c'è invece il 27enne Antonino Villante, sostenuto dalla lista Per L'Italia con Paragone Italexit. In provincia di Mantova invece è il 28enne Maicol Caffara, imprenditore agricolo e consigliere uscente, che è appoggiato da Pomponesco Dinamica.

I candidati sindaco under 35

La situazione potrebbe sembrare migliore se, nei numeri, vengono inclusi anche gli under 35. In questo caso il numero sale a 26 mentre, in caso di donne, il bilancio sale solamente a quattro. Nella provincia di Milano: Gianluca Marta, 31 anni è candidato a Magnago, a San Giorgio su Legnano, c'è il 33enne Francesco Nuccio, a Buccinasco, il 30enne Manuel Imberti, a Carnegate ci sono il 32enne Matteo Modica e il 35enne Matteo Matteucci. A Senago c'è la 33enne Magda Beretta, a Sesto San Giovanni troviamo Massimiliano Rosignoli.

Nella Bergamasca, a Fornovo San Giovanni, c'è il 33enne Fabio Carminati. A lui si aggiunge il candidato di Villongo, il 31enne Francesco Micheli. In provincia di Brescia ci sono Stefano Terzi e Andrea Spiller, entrambi candidati a Desenzano. Sempre nel Bresciano, c'è Daniele Dancelli, 32enne candidato a Gottolengo. A Como invece c'è il 31enne Roberto Adduci. Nel Lodigiano, a Castiglione d'Adda, c'è il 33enne Michael Crea. In provincia di Sondrio c'è il 33enne Dario Corvi mentre in provincia di Varese, a Marchirolo, il 35enne Emanuele Schipani.