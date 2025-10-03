Edoardo Sarchi, ucciso in Albania. L’attrice Maestri: “Finché non si saprà la verità, il mio cuore non sarà in pace”

"La nostra storia non c'entra assolutamente nulla con quest'altra, ci siamo lasciati che avevo 23 anni ma il nostro amore è uno di quelli che restano sempre nel cuore". Così Sarah Maestri, scrittrice e attrice, celebre per il suo ruolo nel film "Notte prima degli esami", inizia a raccontare del suo rapporto con Edoardo Sarchi, l'imprenditore 44enne ucciso lo scorso sabato 27 settembre in Albania. Sul suo corpo, nonostante sia stato assassinato, non è stata svolta alcuna autopsia: la moglie ha infatti scelto di seppellirlo e fare un funerale di fretta e furia. Attorno all'omicidio ci sono una serie di misteri, come quello sull'arma del delitto.

In cerca disperata della verità Maestri, contattata da Fanpage.it ha deciso di parlare della storia d'amore tra lei e Dodo, come lo chiamava lei, e di tutti i ricordi bellissimi dei due. "Noi siamo di Luino e tutti i giorni, un po' come si faceva negli anni '80 nelle città piccoline, ci si trovava con la compagnia di amici. Eravamo un gruppo molto legato, fatto di storie di provincia e di una quotidianità molto semplice. Lui è stato il mio primo fidanzato, quello dei viaggi e che diventa di famiglia. Mi ricordo delle notti passate a ballare al Lido, una discoteca che ora non esiste nemmeno più e delle nostre giornate a San Bernardino. Il nostro amore era fatto di pomeriggi al lago, di cioccolate calde, di tanti abbracci e di momenti a baciarsi finché mai".

Il suo ricordo più bello con Edoardo, per assurdo, coincide con il giorno più brutto della vita di Sarah, che commossa, racconta: "Quando c'è stato il funerale di mio nonno Sandrino, che per me è stato l'uomo più importante della mia vita. Quel giorno avevo 20 anni, ero disperata. La chiesa era pienissima di gente e quando sono uscita c'erano tutti i miei amici lì per me al solito muretto, a confortarmi. L'idea era stata sua".

Edoardo Sarchi era una persona pura, dai gesti semplici ma estremamente gentili. Nonostante tutti gli anni passati, i due erano sempre stati parte della famiglia, l'uno dell'altra: "Veniva sempre a casa mia, mia mamma lo chiamava "Il principino". La cosa bella è che ci siamo legati molto a causa del dolore. Edoardo aveva perso sua mamma, anche lei attrice e donna meravigliosa, la più bella di Luino, bella come lo era lui. Siamo veramente cresciuti insieme, mi ha accompagnato ai miei primi provini a Roma, io c'ero al suo giuramento quando ha fatto il militare e abbiamo condiviso un sacco di altre cose. Poi lui è andato a vivere in Albania e le nostre strade si sono separate".

La storia d'amore tra Edoardo e Sarah è una di quelle adolescenziali, "in cui non pensi a nulla se non a stare bene, insieme e a vivere cose belle. Sono quelle storie pure fatte di amore sincero. Edoardo era per tutti un ragazzo per bene, che ha sofferto molto nella vita e che non meritava una morte così. Finché non si saprà la verità, il mio cuore non sarà in pace", conclude.