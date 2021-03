Una nuova truffa a danni di anziani che attendono il loro turno per la somministrazione del vaccino anti Covid: è quanto segnalato dall'Agenzia per la tutela della Salute di Pavia. Nella giornata di ieri, lunedì 8 marzo, Ats ha avvisato i propri utenti di non rispondere a messaggi non autorizzati: "È stato immediatamente bloccato il tentativo di raggiro ai danni di persone anziane contattate via sms per un appuntamento di somministrazione di vaccino". Nel testo del messaggio si invitano le persone a contattare il 1240 così da consentire a un assistente personale – disponibile 24 ore su 24 e sette giorni su sette – ad aiutare gli anziani nelle prenotazioni al vaccino. Nel momento in cui questo numero veniva digitato, al cliente veniva sottratto del credito.

Bloccato il tentativo di truffa: le autorità aprono le indagini

Dopo aver ricevuto diverse segnalazioni al riguardo, l'agenzia di Pavia ha chiesto ai propri utenti di non seguire quanto scritto e ha segnalato il tentativo di truffa alle autorità che hanno immediatamente aperto le indagini. L'appello è stato raccolto anche da Ats Insubria: "Al momento non sono note iniziative simili nei confronti dei residenti del nostro territorio. Tuttavia si invita alla massima prudenza".

Ats Insubria: In nessun caso viene richiesto di contattare telefonicamente un numero

L'agenzia ha infatti ricordato che gli sms per la convocazione alla somministrazione del vaccino hanno già tutte le informazioni relative all'appuntamento. In nessun caso viene richiesto di contattare telefonicamente un numero o un assistente: "Per qualunque informazione si precisa che è a disposizione degli utenti – scrive in una nota stampa Ats – il numero verde regionale 800894545".