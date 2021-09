East market, domenica a Milano 12 food truck e un “burger contest” A Milano questa domenica, e per le prossime due, torna l’appuntamento con il vintage: l’evento East Market è dedicato a privati e professionisti e qui tutti possono comprare, vendere e scambiare. Il tema di domenica 12 settembre è il food con decine e decine di espositori che offriranno tanto cibo internazionale.

A cura di Redazione Milano

Milano più vintage che mai. Ritorna nel capoluogo lombardo infatti i tre speciali appuntamenti di East Market: l'evento è dedicato a privati e professionisti dove tutti possono comprare, vendere e scambiare. Ecco nel dettaglio cosa accadrà via Mecenate a Milano domenica 12, 19 e 26 settembre: qui gli abitanti 300 selezionati espositori da tutta Italia, con migliaia di oggetti insoliti e stravaganti. Qui si può trovare un po' di tutto: accessori, mobili, modernariato, usato, design, scarpe, borse, libri, fumetti, poster, riviste e stampe, elettronica, giochi e videogiochi. E ancora, piatti e porcellane.

Domenica protagonista sarà il food

Tutta da non perdere la giornata di domenica 12 settembre dedicata esclusivamente al food: verranno posizionati 12 food truck con il meglio della cucina italiana e internazionale. Dal temakinho, Pop Dog, Bbq Valdichiana, Gelato 4ever, The Basement, Panzo, Pantura, Pizza Pig, Takoyaki, Ape Cesare e molti altri. Non mancheranno proposte anche per vegali, celiaci e kids. Durante la giornata è indetto poi un "Burger Contest": dove gli chef saranno impegnati a preparare uno speciale burger con i propri prodotti e il pubblico potrà votare il migliore. Ma non solo cibo: Ester Market è anche cultura e green. L'evento valorizzerà il senso estetico e funzionale degli oggetti, oltre che a informare e sensibilizzare il pubblico sugli aspetti ecologici. L'evento infatti promuove la politica della plastic free: bandisce completamente tutta la plastica nei cibi e nelle bevande, tutti infatti impacchettati con materiale eco friendly e riciclabili. Alla manifestazione non mancherà il Dj set con il meglio delle selezioni musicali del momento e del passato. Abbandonato il food, domenica 19 il tema sarà quello dell'arte illustrata e domenica 26 quella della musica. Gli organizzatori fanno sapere che per assicurarsi l'ingresso a East Market è necessario acquistare il biglietto sul sito: https://dice.fm/tickets. Tutti i partecipanti dovranno mostrare il Green pass: all'ingresso verrà presa la temperatura e ci sarà l'obbligo della misurazione della temperatura all'ingresso e della sanificazione delle mani. I bambini entrano gratis fino ai 12 anni e ci sarà libero accesso ai cani.