È stato ritrovato il 14enne Lorenzo Colombo: non si avevano sue notizie da una settimana È tornato a casa sano e salvo Lorenzo Colombo, il 14enne di Crema (Cremona) scappato di casa lunedì 12 dicembre. Gli appelli social dei genitori e del parroco, poi il ritrovamento.

È tornato a casa sano e salvo. Lorenzo Colombo, il 14enne scomparso da quasi una settimana, è stato ritrovato nel tardo pomeriggio di sabato 17 dicembre a Crema (Cremona): già nel pomeriggio del 16 dicembre il ragazzino era stato avvistato in zona Piazza Garibaldi, e qui avrebbe fatto sapere agli amici di trovarsi in un posto sicuro e di stare bene. Ancora ignote le motivazioni della fuga dai genitori.

L'appello dei genitori e del parroco

Le ricerche, disperate, sono andate avanti per giorni e giorni. Tra l'angoscia dei genitori, che si sono immediatamente rivolti alle forze dell'ordine, e l'appello social del parroco di San Bernardino (Crema) Lorenzo Roncali, che ha fornito la descrizione fisica di Lorenzo e ha fatto girare la sua foto sul web. Ricerche fortunatamente andate a buon fine, visto il ritrovamento di sabato.

La duplice fuga da casa di Lorenzo

Una fuga premeditata e per il momento ancora senza risposta. Addirittura una doppia fuga: Lorenzo infatti è fuggito di casa una prima volta nella giornata di lunedì 12 dicembre, per venire poi ritrovato il mercoledì immediatamente successivo e riportato dai genitori. Da lì la seconda evasione, terminata nel pomeriggio di sabato. Senza nascondersi da latitante, ma girando alla luce del sole per le strade della sua città: nella giornata di venerdì 16 dicembre sarebbe stato riconosciuto da alcuni dipendenti di una pasticceria del centro, e fermato da alcuni amici. "Sto bene", avrebbe risposto lui. Per poi scomparire di nuovo.