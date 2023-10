È morto Samuel Dilas, giocatore di basket del Lumezzane: aveva 24 anni Mondo del basket in lutto per la morte di Samuel Dilas, giocatore di 24 anni che militava in serie B.

Il mondo del basket è in lutto per la morte di Samuel Dilas, il giocatore di 24 anni che militava nel Virtus Lumezzane a Brescia (Serie B). Il giovane cestista si trovava ricoverato da venerdì sera per un improvviso malore: una trombosi letale che non gli ha lasciato scampo, stroncandolo nel pomeriggio di oggi domenica 15 ottobre. "Siamo profondamente addolorati e sconvolti", il comunicato della società e dei compagni di squadra, esentati oggi dalla partita della quarta giornata in programma a Padova per restare al capezzale dell'amico.

Morto per una trombosi a 24 anni

Il cestista si trovava nella sua abitazione a Lumezzane, durante la sera di venerdì 13 ottobre, quando è stato colto dal malore: un fortissimo dolore alla gamba destra, che poi si era esteso ad altre parti del corpo. Da lì la corsa al Pronto soccorso degli Spedali Civili di Brescia e l'operazione d'urgenza. Le sue condizioni di salute, però, sono apparse fin da subito gravissime: alcuni trombi si erano infatti già formati in più parti del corpo, e il 24enne è subito entrato in coma. Il giovane era convalescente dopo una polmonite, che per il momento non sembra essere correlata al malore di venerdì sera.

La carriera sportiva di Samuel Dilas

Alto due metri e 6 centimetri, nato a Novellara (Reggio Emilia), Samuel Dilas era arrivato alla Virtus Lumezzane nella scorsa stagione, e aveva dato un grande contributo alla salvezza di una squadra che quest'anno punta alla promozione in A2 (dove il pivot aveva già esordito nelle fila del Forlì). Samuel Dilas lascia il padre Torsen, la mamma Chiara e la sorella minore Maia.