Samuel Dilas morto a 24 anni, la Procura di Brescia indaga per omicidio colposo: disposta l’autopsia È stata disposta l’autopsia sul corpo di Samuel Dilas, il cestista della Virtus Lumezzane morto in ospedale a Brescia per una trombosi. Il 24enne era stato appena dimesso dopo 11 giorni di ricovero per una polmonite acuta.

A cura di Enrico Spaccini

Samuel Dilas (foto da Instagram)

La Procura di Brescia ha aperto un fascicolo con l'ipotesi di reato di omicidio colposo contro ignoti per la morte di Samuel Dilas. Il cestista della Virtus Lumezzane in Serie B è deceduto nel tardo pomeriggio di ieri, domenica 15 ottobre, all'ospedale Civile. Il 24enne era stato dimesso lo scorso venerdì dopo 11 giorni di ricovero per una polmonite acuta. In serata, però, aveva accusato un forte dolore a una gamba che in pochi minuti si è ingrossata. Dilas è stato, quindi, ricoverato in gravissime condizioni del reparto di Terapia intensiva per una trombosi venosa che si era ormai estesa in tutto il corpo e dopo meno di 48 ore è deceduto.

Le indagini della Procura

Samuel Dilas con la maglia della Virtus Lumezzane (foto da Facebook)

Oggi, lunedì 16 ottobre, la Procura conferirà l'incarico per l'autopsia sul corpo del cestista che sarà eseguita domani. Gli investigatori vogliono capire se i trombi che venerdì sera erano ormai estesi su tutto il corpo avrebbero potuto essere individuati già durante il primo ricovero. Per questo motivo, è già stata sequestrata la cartella clinica di Dilas.

Non è esclusa l'ipotesi che si sia trattato di un problema congenito. Pare, infatti, che Torsen Dilas, papà di Samuel, avesse avuto una trombosi in passato.

Il dolore alla gamba e il ricovero d'urgenza

Dilas, reggiano di Novellara, si era trasferito alla Virtus Lumezzane nel 2021, dopo aver debuttato in Serie A2 con il Forlì. In questa stagione aveva fatto in tempo a giocare solo una partita, la gara di Supercoppa, per poi essere ricoverato per una polmonite acuta.

Era stato dimesso dopo 11 giorni di ricovero. Poi, però, venerdì pomeriggio il 24enne ha accusato un dolore alla gamba improvviso. Era appena rientrato nell'appartamento a Lumezzane che condivideva con il capitano della squadra, Daniele Mastrangelo, quando ha chiamato il 118.

Dilas è arrivato all'ospedale Civile intorno alle 19:45 con la gamba già ingrossata. Poco dopo è entrato in coma ed è stato operato d'urgenza. Le sue condizioni, però, sono progressivamente peggiorate fino al decesso sopraggiunto domenica pomeriggio.