È morto il bimbo di due anni precipitato dal terzo piano di un palazzo a Brugherio Non ce l’ha fatta il bimbo di 2 anni morto dopo essere precipitato dal terzo piano di un palazzo di Brugherio: il decesso dopo due giorni in terapia intensiva.

A cura di Giorgia Venturini

È morto dopo due giorni di terapia intensiva il piccolo di due anni precipitato dalla finestra del terzo piano di un palazzo a Brugherio, in provincia di Monza. Subito le sue condizioni sono apparse gravissime: la corsa con la massima urgenza all'ospedale San Gerardo non gli hanno permesso purtroppo di salvargli la vita. Troppo gravi le emorragie interne riportate dopo la caduta.

La dinamica dell'incidente

Ora si sta cercando di ricostruire quanto accaduto: sembrerebbe che il piccolo si sia arrampicato fino alla finestra utilizzando il termosifone di casa. Fino a quando ha scavalcato la finestra, forse per sporgersi e vedere sotto, e ha perso l'equilibrio: è precipitato per 15 metri cadendo nel cortile condominiale. Il piccolo ha fatto tutto da solo. In casa con lui c'era il nonno: il bimbo si è arrampicato un momento di distrazione del parente che si era allontanato solo per pochi secondi. Subito è scattata la macchina dei soccorsi: una volta sul posto le condizioni del piccolo sono state subito preoccupanti. Immediato il trasferimento in ospedale in codice rosso dove il piccolo è stato preso in cura dai medici. Dopo due ore è morto. Per capire meglio le cause della morte, nelle prossime ora la Procura potrebbe disporre l'autopsia.

Il nonno è stato colpito da un malore

Verso il nonno non sono state aperte indagini: nessuna accusa quindi nei suoi confronti. Il nonno non parla italiano. Ai carabinieri non ha detto ancora nulla: purtroppo dopo l'accaduto è stato colpito da un malore e ora si trova ricoverato in ospedale. Probabilmente il malore sarebbe avvenuto per il forte dispiacere.