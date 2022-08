Come sta il bimbo di due anni caduto dal terzo piano di un palazzo Ancora in gravissime condizioni il bimbo di due anni caduto dal balcone al terzo piano di un palazzo di Brugherio, alle porte di Monza.

A cura di Giorgia Venturini

Resta ancora in gravi condizioni e ricoverato in terapia intensiva il bimbo di due anni caduto dal balcone al terzo piano di un palazzo di Brugherio, alle porte di Monza. Le sue condizioni sono gravissime. La tragedia è avvenuta ieri martedì 2 agosto quando in casa c'era solo il nonno.

In casa c'era solo il nonno

Ora i carabinieri stanno cercando di ricostruire quanto accaduto: dalle prime informazioni sembrerebbe che il piccolo sia andato sul balcone e lo abbia scavalcato mentre il nonno era impegnato in casa. Un momento di distrazione forse, una finestra lasciata aperta. Tutto è accaduto in pochi minuti: il piccolo è precipitato per diversi metri. Subito è scattata la macchina dei soccorsi: una volta sul posto le condizioni del piccolo sono state subito preoccupanti. Immediato il trasferimento in ospedale in codice rosso: si trova ora in terapia intensiva.

Le indagini affidate ai carabinieri: tutti i punti ancora da chiarire

Cosa sia successo è ancora tutto da chiarire nel dettaglio. Risulta ancora poco chiaro come un bimbo di due anni sia riuscito a raggiungere la finestra scavalcare e precipitare. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della compagnia di Monza e della stazione di Brugherio: i militari hanno svolto tutti i rilievi per sciogliere tutti i dubbi. Ora la speranza è che il piccolo si riprenda il primo possibile e che i medici possano comunicare che è fuori pericolo di vita: non è stato reso pubblico quali siano i traumi e le ferite che abbia riportato e se sia stato necessario procedere con un intervento chirurgico.