Bimbo di 2 anni muore precipitando dal terzo piano, ricoverato per un malore il nonno che era con lui Si trova ricoverato in ospedale per un malore il nonno del bimbo di due anni morto dopo essere precipitato dalla finestre del terzo piano. Il nonno era da solo in casa con il nipote quando è avvenuta la tragedia.

A cura di Giorgia Venturini

Immagine di repertorio

È stato colpito da un malore il nonno del bimbo di due anni morto dopo essere precipitato dalla finestra del terzo piano di un palazzo di Brugherio, in provincia di Monza. L'uomo era da solo in casa con il piccolo e poco dopo la tragedia si è sentito male tanto che è stato costretto al ricovero. Nei suoi confronti non è stata avviata nessuna indagine: l'uomo non parla l'italiano e non è stato ancora sentito dai carabinieri. Ma dalle prime informazioni si tratterebbe di un triste incidente.

Il piccolo è precipitato per 15 metri

Dalla dinamica ricostruita fino ad ora, sembrerebbe che il piccolo abbia fatto tutto da solo: durante un momento in cui per solo per pochi secondi il nonno si era allontanato dalla stanza il bimbo si è arrampicato fino alla finestra utilizzando il termosifone di casa. Sul davanzale finestra, forse per sporgersi e vedere sotto, e ha perso l'equilibrio: è precipitato per 15 metri cadendo nel cortile condominiale. Non c'era il balcone quindi il piccolo è caduto immediatamente nel vuoto.

Il bimbo è morto dopo due giorni in terapia intensiva

Subito sono scattati i soccorsi: sul posto i medici e i paramedici avevano già capito la gravità di quanto accaduto. Immediata la corsa disperata all'ospedale San Gerardo di Monza per cercare di salvare la vita al piccolo: purtroppo dopo due giorni in terapia intensiva le sue condizioni non sono migliorate. È morto nel pomeriggio di oggi giovedì 4 agosto. La Procura di Monza ora potrà disporre l'autopsia per capire nel dettaglio le cause della morte e chiarire tutti i particolari. Ora la speranza è concentrata sul nonno, si spera possa essere dimesso presto dall'ospedale.