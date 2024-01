È morto Giorgio Passera, l’ex dj sopravvissuto a due incidenti ha avuto un ictus Giorgio Passera è l’ex dj morto a Bergamo per un ictus: era sopravvissuto a due incidenti, l’ultimo il 16 dicembre. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Ilaria Quattrone

Giorgio Passera è morto all'età di sessant'anni. Ex dj e ristoratore di Bergamo, è deceduto per un ictus dopo essere sopravvissuto a ben due incidenti. L'uomo era ricoverato all'ospedale Papa Giovanni XXIII e purtroppo ieri si è spento. Da circa un anno viveva a Roncola Alta, in Valle Imagna.

Chi era Giorgio Passera, l'ex dj morto

Dopo aver lasciato la carriera da dj e quella di ristoratore della Bergamasca e poi della Romania, era rientrato in Italia e aveva iniziato a lavorare come autista in una cooperativa di Villa d'Almè. Proprio nel Paese dell'Est, aveva conosciuto la compagna: aveva poi deciso di lasciare l'attività di ristoratore per alcuni problemi di salute.

A metà novembre il sessantenne aveva avuto un incidente con lo scooter mentre rientrava a casa: "Nel tentativo di evitare un bus era finito in un fosso. Ricoverato in ospedale per alcune fratture si era poi ripreso ed era tornato a casa", ha raccontato il fratello Paolo. Il 16 dicembre ha avuto un secondo incidente, ma non lo ha raccontato a nessuno.

I messaggi sui social

"Le sue condizioni si sono aggravate ed è stato ricoverato in ospedale. Il 24 dicembre ha avuto un ictus cerebrale da cui non si è più ripreso". Il 25 dicembre Paolo Passera ha perso anche la madre Paolina. E ieri 3 gennaio è arrivata la notizia della morte del fratello. La salma adesso si trova nella camera mortuaria dell'ospedale.

Tantissimi i messaggi sui social per ricordare l'uomo. "Ti sei divertito, ci hai fatto divertire, adesso farai divertire gli angeli in Paradiso. Ci ha lasciato Giorgio Passera, grazie di cuore per quello che hai dato. R.I.P.", scrive un amico su Facebook.