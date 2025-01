video suggerito

È morto Antonio Sancassani, lo storico proprietario del cinema Mexico di Milano: aveva 82 anni Antonio Sancassani è deceduto a 82 anni, era malato da tempo. Nel 1980 aveva fondato il cinema Mexico a Milano e nel 2011 era stato insignito dell’Ambrogino d’Oro. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Enrico Spaccini

10 CONDIVISIONI condividi chiudi

Antonio Sancassani (foto da Facebook)

È morto Antonio Sancassani, lo storico proprietario del cinema Mexico di via Savona a Milano. Figura di spicco nel panorama culturale meneghino, era conosciuto anche negli Stati Uniti soprattutto per aver retto il cartellone per quarant'anni del ‘Rocky Horror Picture Show‘, la festa che seguiva ogni proiezione e che invitava il pubblico a ballare e cantare i brani del musical. Sancassani aveva fondato il cinema Mexico nel 1980, è stato socio fondatore del Progetto Lumiere e nel 2011 era stato insignito dell'Ambrogino d'Oro, la massima onorificenza del Comune di Milano. È scomparso a 82 anni, in seguito a una lunga malattia.

"Ha dedicato la sua vita al cinema, trasformando il Mexico in un simbolo di resistenza e passione per la settima arte", lo ricordano dall'Agis, l'Associazione generale italiana dello spettacolo: "Con il suo impegno e il suo amore per il cinema indipendente, ha regalato alla città uno spazio unico, dove ogni proiezione era un omaggio alla qualità e alla creatività".

"Per quanto la sala di via Savona fosse per lui casa e bastione, da ormai dieci anni era parte attiva nella gestione del Cinema Palestrina", scrive la pagina Facebook del Cinema Palestrina, in zona Loreto, "se oggi siamo dotati di una nuova cabina di proiezione, un nuovo schermo, nuove poltrone, una rampa di accesso per i diversamente abili, lo dobbiamo in grandissima parte a lui".

Tra i numerosi messaggi di cordoglio, anche quello del Cinema Beltrade, una delle realtà cinematografiche indipendenti più importanti della città: "Se al Cinema Beltrade si respira un po' di passione per il cinema è anche grazie a te", si legge su Facebook, "che con la tua irruente e appassionata energia e il tuo Cinema Mexico ci hai spesso indicato la strada. Grazie per tutto".