video suggerito

Chi era Maurizio Mazzeo, l’operaio Amsa che è morto schiacciato la Vigilia di Natale Si chiamava Maurizio Mazzeo, l’operaio di 52 anni che lavorava per Amsa che è morto schiacciato tra un mezzo e un’automobile nel pomeriggio di ieri, martedì 24 dicembre, nonché vigilia di Natale. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Ilaria Quattrone

91 CONDIVISIONI condividi chiudi

Si chiamava Maurizio Mazzeo, l'uomo di 52 anni che è morto a Milano in un incidente sul lavoro avvenuto ieri, martedì 24 dicembre, ovvero la Vigilia di Natale. L'operaio era un dipendente di Amsa, la società che gestisce la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti urbani proprio nel capoluogo meneghino.

L'incidente è avvenuto alle 18 nell'impianto di via Zama. Stando a quanto ricostruito fino a questo momento, il 52enne – originario di Cernusco sul Naviglio (Milano) – stava lavorando a bordo di un mezzo quando – per cause ancora da stabilire – è rimasto schiacciato tra il suo camion e un'automobile.

Sono stati subito chiamati i soccorsi. I vigili del fuoco del comando provinciale di Milano si sono messi subito all'opera per estrarre il corpo. Lo hanno poi affidato agli operatori sanitari del 118, inviati dalla centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu), che non hanno potuto far altro che dichiararne il decesso.

Sono intervenuti anche gli agenti della polizia di Stato e i tecnici dell'agenzia di tutela della salute del territorio della città metropolitana. Sono stati svolti i rilievi necessari a stabilire se siano state rispettate o meno le norme in materia di sicurezza.

"Amsa esprime profondo cordoglio e vicinanza alla famiglia di Maurizio Mazzeo, deceduto nel tardo pomeriggio di oggi a seguito di un incidente verificatosi nei pressi dell'impianto di via Zama. Amsa ha da subito assicurato la massima collaborazione alle autorità competenti per stabilire le cause di quanto accaduto", si legge in una nota stampa diffusa dall'azienda.