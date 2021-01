in foto: Memo Remigi con la moglie Lucia Russo

È morta Lucia Russo, moglie del cantante e paroliere Memo Remigi. I due erano sposati dal 1966 e da Milano si erano trasferiti nel 2005 a Varese. È lì che la moglie del cantante si è spenta l'altro ieri, martedì 12 gennaio: aveva 81 anni ed era malata da tempo. "Non è stata una dipartita improvvisa ma sofferta già da tempo", ha difatti commentato Memo Remigi (il cui vero nome è Emidio) su Facebook, dove ha pubblicato una foto che lo ritrae assieme all'amata coniuge. "Ringrazio tutti per l’affettuosa partecipazione al mio dolore – ha aggiunto l'artista -. Lei ha raggiunto un magnifico posto per una lunga e meritata vacanza e, se non dovesse ritornare presto, vorrà dire che prima o poi la raggiungerò anch’io, in quanto, per adesso, ho ancora molte cosa da fare!".

Remigi si era trasferito con la moglie a Varese nel 2005

Era stata proprio la moglie a chiedere a Memo Remigi di trasferirsi a Varese, dove aveva studiato da ragazza. Il cantante e conduttore televisivo, nato 82 anni fa a Erba, nel Comasco, aveva così dovuto abbandonare la sua Milano, celebrata nell'album del 1974 "Emme come Milano", uno dei più famosi. Memo Remigi è attualmente un ospite fisso del programma tv "Propaganda live" in onda su La7. I suoi interventi, in cui compone sul momento canzoni dedicate a determinati argomenti inerenti la politica o la cronaca, sono particolarmente apprezzati dagli spettatori del programma condotto da Diego Bianchi, in arte Zoro. Prima dell'esperienza a "Propaganda" Remigi è stato un affermato cantante (con tre partecipazioni al Festival di Sanremo), paroliere, conduttore radiofonico e televisivo e anche attore.