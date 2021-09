È morta a 27 anni Martina Luoni: era stata scelta come testimonial contro il Covid Ha perso la sua battaglia contro il cancro Martina Luoni, la ragazza di 27 anni che Regione Lombardia aveva scelto come testimonial contro il Covid. Durante la pandemia aveva denunciato lo stop alle cure per molti malati oncologici.

A cura di Giorgia Venturini

Ha perso la sua battaglia contro il cancro Martina Luoni, la ragazza di 27 anni che Regione Lombardia aveva scelto come testimonial contro il Covid. Durante la pandemia aveva denunciato lo stop alle cure per molti malati oncologici. "Oggi la leonessa ha perso la sua battaglia – hanno dato la notizia su Instagram in un post della famiglia – ora la sua bussola la porterà a caccia di nuovi tramonti, quelli che ha sempre sognato, sempre con il sorriso sulle labbra che nessuno potrà mai spegnere. Da oggi chiunque guarderà un tramonto si ricorderà della leonessa Martina". Sui social Martina raccontava la sua malattia, un tumore al colon che non le dava pace da oltre 4 anni: lo scorso anno aveva raccontato le sue difficoltà a curarsi quando tutti gli ospedali erano pieni di pazienti Covid. I suoi video avevano raggiunto le 3 milioni di visualizzazioni. Aveva raccontato di essersi sottoposta a infiniti cicli di chemio e radio: per lei era in programma un'operazione chirurgica, rimandata poi con lo scoppio della pandemia.