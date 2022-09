È lombardo il campione mondiale di dattilografia: digita 920 caratteri al minuto È di Caravaggio (Bergamo) il campione mondiale di dattilografia: si chiama Andrea Akhlaghi Farsi e ha 21 anni. Trascrive testi in tempo reale, anche in 17 lingue straniere tra cui russo, ucraino e macedone. “Il segreto? L’esercizio costante”

920 caratteri battuti al minuto sulla tastiera, oltre 15 al secondo. È l’incredibile velocità raggiunta da Andrea Akhlaghi Farsi, studente universitario al Politecnico di Milano, ai campionati mondiali di dattilografia in Olanda.

Ha 21 anni, papà iraniano e mamma italiana, abita a Caravaggio (Bergamo) con i genitori e la sorella maggiore. Nel mese di agosto ha conquistato il titolo di campione del mondo a Maastricht: la prova che l'ha incoronato, un dettato.

Una grande passione, conseguita con tanta fatica. Picchiettando tutte le sere i tasti del computer fino a tarda notte, senza fermarsi mai. E tenendo sveglia l'intera famiglia.

Un duro allenamento

"Per raggiungere questo risultato mi sono allenato tantissimo", ha raccontato Andrea. Così ha battuto 200 avversari. "Sono partito nel 2013 e dopo 9 anni sono arrivato a raggiungere una velocità che non credevo di raggiungere. Significa che quando una persona parla riesco a riportare il suo discorso in tempo reale".

Le lingue straniere

Le prime gare, quando aveva 14 anni. La competizione era multilingue, sia quella madre che quelle straniere. Fatta di dettati, riassunti, testi da creare e altri ostacoli sempre differenti. "So scrivere in lingue che non conosco. Ben 17, tra cui anche in russo, in ucraino, in macedone". Il segreto? "Basta imparare l'alfabeto. Ed esercitarsi di continuo".

Il talento alle scuole medie

Ma alla base, oltre alla dedizione, c'è sicuramente una predisposizione eccezionale. "Ho scoperto questa mia abilità alla scuola media, quando ci davano da trascrivere dei testi. Ero più veloce degli altri compagni, finivo sempre qualche minuto prima rispetto alla classe. Così mi sono detto: se sono così rapido senza esercitarmi, chissà cosa posso diventare con un po' di esercizio".

800 caratteri al minuto per 10 minuti

Giusta intuizione, visti i risultati di oggi. Ma Andrea non si ferma qui. "Voglio continuare a migliorare. Vedere fino a dove posso spingermi con la mia velocità e i miei allentamenti. Già dopo la gara, una volta tornato a casa, sono migliorato". L'obiettivo? "Digitare 800 caratteri al minuto in italiano per un tempo consecutivo di 10 minuti. Al momento il mio massimo in 10 minuti è 760 caratteri al minuto".

Il futuro di Andrea

Intanto il giovane campione di Caravaggio si gode la sua medaglia d'oro al collo. E nel tempo libero esce con gli amici, o si rilassa in famiglia. Ma cosa vede nel futuro, dopo gli studi di Ingegneria matematica? "Per ora penso a finire l'università, e ad esercitarmi con la scrittura". Ma c'è da scommettere che la sua rapidità lo porterà lontano. Alla velocità della luce. O meglio, della tastiera.