È il Politecnico di Milano la migliore università d'Italia: il risultato più alto di sempre per un ateneo nazionale L'ateneo del capoluogo lombardo scala 16 posizioni rispetto all'anno precedente e si classifica ancora una volta come la migliore università italiana, 111esimo su 1500 nel mondo. Ecco i dati dell'elenco Qs World University Rankings 2025.

Scala sempre più posizioni nelle classifiche mondiali il Politecnico di Milano. E così anche quest'anno nell'elenco 2025 Qs World University Rankings, l'ateneo del capoluogo lombardo emerge ancora una volta come la migliore università italiana e si posiziona 111° a livello globale con un salto di 16 posizioni rispetto all’anno precedente.

Il Politecnico di Milano è la prima università in Italia

Le voci che hanno contribuito al successo? L'altissimo punteggio, il più alto d'Italia, per la “reputazione presso i datori di lavoro”: qui il Politecnico di Milano si classifica al 82mo posto a livello mondiale, in crescita di 17 posti rispetto alla scorsa edizione. Seconde e terze in classifica, tra le prime 150 posizioni si trovano La Sapienza di Roma, che sale di due posizioni per occupare il 132esimo posto, seguita dall'Università di Bologna che avanza di 21 posizioni fino a raggiungere il 133esimo posto.

Ma non solo i top 150. Sono anche altri atenei milanesi a figurare tra le migliori 500 università del mondo: si tratta de La Statale, che però scende di 9 posizioni, collocandosi al 285esimo posto; L'Università Vita-Salute San Raffaele, che ha conseguito il più grande avanzamento in classifica in Italia e il secondo a livello mondiale grazie all'impatto della sua ricerca scientifica, e L'Università Cattolica del Sacro Cuore, che è salita di 63 posti nel ranking.

La classifica Qs World University Rankings

La classifica mette a confronto 1.500 università in 106 Paesi, i risultati si basano sull'analisi di 17,5 milioni di documenti accademici e sulle opinioni di oltre 280mila esperti tra docenti accademici e datori di lavoro. È una delle più note classifiche universitarie al mondo, con la Academic Ranking of World Universities e al Times Higher Education World University Rankings.

La top ten di quest'anno, come sempre, vede il dominio del mondo accademico anglosassone (con incursioni di Svizzera e Singapore): Massachusetts Institute of Technology (MIT), Stati Uniti; Imperial College London, Regno Unito; University of Oxford, Regno Unito; Harvard University, Stati Uniti; University of Cambridge, Regno Unito; Stanford University, Stati Uniti; ETH Zurich, Svizzera; National University of Singapore, Singapore; UCL, Regno Unito; California Institute of Technology, Stati Uniti.