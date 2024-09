“È amabile, mi porta in taxi”: tutti i dubbi sull’ultimo messaggio di Maria Campai, uccisa da un 17enne

video suggerito

A cura di Giorgia Venturini

Si indaga per capire chi ha scritto l'ultimo messaggio inviato alla sorella Roxana dal cellulare di Maria Campai, la donna di 42enne uccisa a Viadana, in provincia di Mantova. Si sa per certo che il messaggio ricevuto dalla sorella era: "È un uomo amabile, mi porta in taxi". I dubbi degli inquirenti è che il messaggio possa essere stato inviato anche dal 17enne ora in carcere con l'accusa di omicidio: potrebbe essere stato anche lui a scrivere fingendosi la donna. Tutti gli accertamenti del caso sono ancora in corso. Il giovane è accusato di omicidio volontario e premeditato e di occultamento di cadavere e che attualmente si trova nel carcere Beccaria di Milano. Nella giornata di domani 30 settembre è attesa l'udienza di convalida.

La sorella Roxana rilasciando una intervista a Il Giorno ha spiegato di aver ricevuto un messaggio dalla sorella come per rassicurarla e poi il silenzio. Subito la sorella però si è preoccupata. Tutto è accaduto la notte del 19 settembre: "Ho girato per tutta la notte in macchina. La gente della zona pensava che fossimo io e il mio compagno ladri, invece cercavamo mia sorella. Ho fatto di tutto per trovare la persona con cui si era incontrata. Sono tornata sul posto". Resta da capire se quell'ultimo messaggio di Maria Campai – ovvero "È un uomo amabile che mi porta dentro un taxi. Ci vediamo domani" – fosse stato scritto dal 17enne quando la 42enne era già morta. Confermato invece che nonostante avesse nascosto il cadavere nel giardino di una villetta vicina a quella della sua famiglia, quel giorno è riuscito ad andare in palestra ad allenarsi, per poi cenare con i genitori e tornare nel garage per poter navigare su TikTok senza problemi.

Martedì primo ottobre è attesa l'autopsia sul corpo della vittima. Domani 30 settembre invece i Ris faranno altri sopralluoghi nel garage per cercare altre tracce necessarie per le indagini.