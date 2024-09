video suggerito

Dopo aver ucciso Maria Campai il 17enne si è allenato e ha cenato con i genitori come nulla fosse I carabinieri di Mantova hanno ricostruito cosa ha fatto il 17enne dopo aver ucciso Maria Campai: si è allenato, ha cenato con i genitori e poi è tornato nel garage dove si è consumato l’omicidio. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Fabrizio Capecelatro

43 CONDIVISIONI condividi chiudi

Maria Campai (foto da Facebook)

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Femminicidio Maria Campai ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Continuano le indagini sull'omicidio di Maria Campai, la donna uccisa a Viadana, in provincia di Mantova, nella giornata di giovedì 26 settembre. Gli inquirenti sono convinti che ad agire sia stato un ragazzo di 17anni con cui la 42enne aveva un appuntamento: i due avrebbero fatto sesso a pagamento, poi lui l'avrebbe uccisa. Nonostante avesse nascosto il cadavere nel giardino di una villetta vicina a quella della sua famiglia, quel giorno è riuscito ad andare in palestra ad allenarsi, per poi cenare con i genitori e tornare nel garage per poter navigare su TikTok senza problemi.

I carabinieri della Compagnia di Viadana e del nucleo Investigativo del Comando provinciale di Mantova stanno tentato di ricostruire tutti i dettagli relativi all'omicidio di Maria Campai. Gli investigatori hanno appurato le ricerche sul web effettuate dall'indagato: il 17enne cercava fra le altre cose "come si uccide a mani nude", "come nascondere un cadavere". Queste domande confermerebbero la volontà di uccidere e soprattutto quell'unica dichiarazione rilasciata finora: "Volevo scoprire che cosa si prova".

Ora i militari si stanno concentrando anche su cosa ha fatto il presunto assassino dopo l'omicidio, considerando anche che ha tenuto il corpo nascosto per una settimana nel giardino di una villetta abbandonata nei pressi di quella in cui abita con i genitori. Nonostante questo, il minore è riuscito a comportarsi come sempre: forse per non destare sospetti o forse perché per lui era davvero un giorno come un altro.

Quel giorno è andato ad allenarsi come sempre da quando la palestra era diventata una sua ragione di vita. Tanto che sui social scriveva: "Essere magro per tutta la vita mi ha fatto pensare di farla finita, non sono riuscito a trovare una ragazza e non ci riesco ancora, ho perso fiducia in me stesso. Ma il giorno in cui ho scoperto la palestra e ho iniziato ad allenarmi e a mettere su massa muscolare ho continuato ad andare avanti e ora sono andato in palestra per un anno. Mi pento di molte cose che ho fatto, ma andare in palestra non è una di queste".

Insomma una vera e propria ossessione a cui non ha voluto rinunciare neanche dopo aver ucciso Maria Campai. Poi è rientrato a casa, ha cenato con i genitori ed è sceso, da solo, nuovamente nel garage dove aveva ucciso la donna per trascorrere il tempo su TikTok. Quindi è risalito per andare a dormire, come se nulla fosse.