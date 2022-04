Due ottantenni vicini di casa litigano a Busto Arsizio: uno sale in auto e prova a investire l’altro Un uomo di 80 anni litiga con il vicino di casa 82enne a Busto Arsizio. Il primo sale in auto e prova a investire l’altro, che cade e batte la testa. Ricoverato, sembra fuori pericolo.

A cura di Enrico Spaccini

Immagine di repertorio

Una lite tra vicini che poteva trasformarsi in qualcosa di ben più grave. Vecchie ruggini accumulate nel tempo hanno portato un uomo di 80 anni a provare a investire un inquilino del suo palazzo 82enne. È successo nella serata di mercoledì 20 aprile, sulla strada di fronte a un condominio di Busto Arsizio (Varese).

Scongiurato il pericolo di vita

Alcuni testimoni hanno assistito a tutta la scena e hanno poi chiamato i soccorsi. L'82enne, infatti, per evitare di venire travolto dall'auto è caduto battendo la testa sull'asfalto. In poco tempo sono arrivati gli agenti della polizia locale e un'ambulanza. Trasportato all'ospedale di Legnano, secondo i primi esami avrebbe riportato alcuni traumi, ma sembra scongiurato il pericolo di vita. Nel frattempo, la polizia ha effettuato dei rilievi e ha raccolto la testimonianza dei presenti. Prima di procedere a un'eventuale denuncia, si dovrà valutare la posizione dell'80enne che ha tentato di investire il vicino e valutare la prognosi della vittima.

Il litigio a Quinzano

Qualche giorno fa, a Quinzano (in provincia di Brescia), fu un contatore a causare un violento litigio tra due vicini. Era la mattina di domenica 10 aprile e un uomo stava lavorando con un cacciavite vicino a un contatore del palazzo. Come ricostruito dai carabinieri, un condomino di 56 anni, temendo che potesse danneggiare il proprio, sarebbe sceso a controllare. A quel punto, però, sarebbe nato un litigio che poi è sfociato in uno scontro accidentale in cui il 56enne è stato ferito dal cacciavite. L'altro è stato arrestato poiché era già stato ammonito dalle autorità per altre discussioni avvenute in precedenza con altri condomini.