Lite tra due vicini di casa, 56enne ferito da un cacciavite: intervengono i carabinieri Un uomo di 56 anni ha riportato delle ferite con un cacciavite a seguito di un litigio con un vicino. L’episodio si è verificato a Quinzano, in provincia di Brescia.

A cura di Ilaria Quattrone

Foto di repertorio

Un litigio che è culminato con un vicino ferito e l'altro arrestato: è successo nella mattinata di ieri, domenica 10 aprile, a Quinzano, comune del Bresciano. Sul caso indagano i carabinieri di Brescia che sperano di poter avere un quadro più chiaro della vicenda e accertare eventuali responsabilità. L'episodio si è verificato in un condominio che si trova in via Cadorna.

Il litigio scatenato da un contatore

Sulla base di quanto riporta il quotidiano "Il Giornale di Brescia", un condomino, un uomo di 56 anni, avrebbe riportato diverse ferite causate da un cacciavite ed è stato quindi trasferito in ospedale. Non sarebbe in pericolo di vita e non avrebbe riportato nulla di grave. L'altro condomino sarebbe invece stato arrestato non per il litigio, ma per aver violato un ammonimento ricevuto dal questore proprio a causa delle continue liti con il vicinato.

L'arresto nei confronti di uno dei due condomini

Stando alla prima ricostruzione, uno dei due stava lavorando con un cacciavite vicino a un contatore. Il vicino sarebbe sceso perché forse spaventato dall'idea che venisse danneggiato il suo. Durante il litigio, uno dei due si sarebbe ferito in modo accidentale. È stato però necessario l'intervento dei medici e paramedici del 118 che sono arrivati con un'automedica e un'ambulanza. L'uomo è stato poi trasferito in codice verde alla clinica Città di Brescia. Dagli accertamenti è poi emerso che l'uomo avrebbe avuto un ammonimento per dei litigi avvenuti in precedenza con alcuni condomini. Considerata la violazione di questo provvedimento, è scattato l'arresto da parte dei carabinieri.