Dry, la pizzeria di Milano è l’ottava più buona d’Italia: il menu e quanto costa mangiarci Tra le pizzerie migliori d’Italia e del mondo spicca anche un indirizzo meneghino: si tratta di Dry (Moscova), che unisce la tradizione della pizza napoletana con cocktail all’avanguardia e un ambiente sofisticato. Ecco le sue specialità.

Dry Milano (Instagram)

Cocktail ricercati, luci soffuse, atmosfera metropolitana. In mezzo al predominio delle pizzerie sparse da Napoli a Caserta, tra le migliori di tutta Italia, spicca anche un indirizzo più milanese che mai. Si tratta di Dry, locale nel cuore di via Solferino (Moscova) a Milano che anche quest'anno si conferma in vetta alle pizzerie più buone di sempre: per 50 Top Pizza è l'ottava in Italia, e la quindicesima del mondo.

L'abbinamento tra pizza e cocktail ricercati

Un posto che fa dell'abbinamento tra drink e pizza il suo fiore all'occhiello, in un'atmosfera elegante e raffinata. Dove la selezione di pizze in carta spazia da quelle più tradizionali (come Margherita con fiordilatte o bufala, Marinara, Cosacca e l'amatissima Ortolana con verdure di stagione) fino alle proposte dello chef, con tipico impasto napoletano e ingredienti ricercati (Sweet&Spicy con pepe verde dolce, pomodoro, scalogno, vetricina e pomodoro arrostito, o la Contrasti con fiordilatte, porro grigliato, finocchio, cicoria, crema di carote all'arancia e liquirizia).

L'ottava pizzeria più buona d'Italia secondo 50 Top Pizza 2023

"Quando entri da Dry ti aspetti che la pizza sia quasi un contorno in un locale che fa dell’atmosfera cosmopolita, dei drink e della musica i suoi punti di forza. Tocca ricredersi. La pizza, qui, la fa da padrona", si trova scritto nelle motivazioni del 50 Top Pizza, che ha assegnato l'importante riconoscimento al locale dello chef Lorenzo Sirabella, classe 1993. "Stupisce per la leggerezza dell’impasto, digeribile e fragrante. Gli ingredienti di ottimo livello, abbinati alla perfezione, fanno il resto. Un indirizzo da provare e riprovare".

"Non mi abituerò mai alle emozioni che mi trasmette questo evento, è sempre come la prima volta… un mix di ansia e felicità", il commento del giovane talento partenopeo. "Anche quest anno ci confermiamo tra le Migliori Pizzerie d’Italia. Grazie a chi sceglie ogni giorno Dry Milano".

Le pizze sul menu di Dry a Milano

Contaminazioni, creatività. Questo è il menu che si può trovare da Dry a Milano. Le proposte decisamente fuori dal comune? Eccone solo alcune:

4 Formaggi Fichi & Noci : Composta di Fichi, Provola Affumicata, Taleggio DOP, Gorgonzola DOP, Raspadura, Noci Pecan

: Composta di Fichi, Provola Affumicata, Taleggio DOP, Gorgonzola DOP, Raspadura, Noci Pecan Contrasti : Fiordilatte, Porro Grigliato, Finocchio, Cicoria, Crema Di Carote All'arancia, Liquirizia

: Fiordilatte, Porro Grigliato, Finocchio, Cicoria, Crema Di Carote All'arancia, Liquirizia Baccalà : Merluzzo, Fiordilatte, Salicornia, Polvere di Olive Nere, Maionese allo Zafferano, Datterini Confit

: Merluzzo, Fiordilatte, Salicornia, Polvere di Olive Nere, Maionese allo Zafferano, Datterini Confit Puparuò : Crema di Peperoni Gialli, Peperoni Verdi Gratinati, Peperone Crusco, Polvere di Olive Nere, Capperi di Pantelleria

: Crema di Peperoni Gialli, Peperoni Verdi Gratinati, Peperone Crusco, Polvere di Olive Nere, Capperi di Pantelleria Evergreen : Crema Di Zucchine, Zucchine Alla Scapece, Fiordilatte, Fiori Di Zucchina Con Citronette al Limone e Menta, Conciato Romano

: Crema Di Zucchine, Zucchine Alla Scapece, Fiordilatte, Fiori Di Zucchina Con Citronette al Limone e Menta, Conciato Romano Sweet & Spicy: Peperone Verde Dolce, Pomodoro Arrosto, Fiordilatte, Ventricina, Scalogno

Quanto costa cenare da Dry a Milano

Ma quanto costa cenare nell'ottava pizzeria più buona di Milano? I prezzi per una pizza, in carta, spaziano dalla Marinara a 8 euro ai 16 euro per le preparazioni più costose. Le focacce farcite, invece, possono costare sempre dagli 8 euro ai 16 euro, a seconda della porzione small o regular. I drink, in linea con il resto del menu: dai 10 euro per un analcolico ai 14/16/18 euro per gli altri cocktail. Lunga la lista dedicata alla sezione Gin Tonic, con una ricercata selezione di gin internazionali e non, dai distillati made in Portofino a quelli provenienti dal Giappone.