Dove sorgeranno le nuove Ztl a Milano: i quartieri interessati Dopo il Centro storico e Navigli, ora è arrivata l’ufficialità per le Ztl anche per i quartieri di San Siro e Isola: ecco quando le telecamere verranno attivate.

A cura di Giorgia Venturini

Altri quartieri di Milano diventeranno preso zona a traffico limitato. Dopo il Centro storico e Navigli, ora è arrivata l'ufficialità per le Ztl anche per San Siro e Isola: le telecamere entreranno in funzione dopo l'estate. Stando a una prima comunicazione, le nuove Ztl dovevano essere attivate in primavera ma poi i ritardi e la burocrazia ha fatto slittare tutto di qualche mese.

A settembre tutto sarà operativo: come per gli altri quartieri le telecamere controlleranno gli ingressi in questi due quartieri, tra i più frequentati di Milano. Tutto sarà visibile anche ai cittadini della zona quando verranno posizionati i cartelli e le telecamere che verranno posizionati a breve.

Perché San Siro e Isola diventeranno Ztl

Per il Comune non ci sono dubbi su quali saranno gli obiettivi fissati con le nuove disposizioni: trasformare i quartieri in zona a traffico limitato permetterà di limitare il traffico e combattere la sosta selvaggia. Non a caso tra i quartieri scelti c'è Isola, sempre più frequentato grazie ai locali e ristoranti, e San Siro preso d'assalto dalla falla ogni volta che ci sono partite di calcio e i vari eventi che si sono organizzati allo stadio. Questo incentiverà le persone a prendere i mezzi pubblici e non l'auto.

Chi potrà accedere ai due quartieri

Come per tutte le zone a traffico limitato l'accesso sarà consentito solo ai residenti e a chi ha un posto in un parcheggio a pagamento. Tutti i particolari verranno resi noti a breve. Poi così a settembre le nuove disposizioni entreranno in vigore. L'obiettivo resta quello di ridurre il traffico di auto evitando il blocco delle strade.