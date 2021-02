in foto: Foto dalla pagina Facebook di Marco Maiolani

Aspetta da due mesi davanti alla porta di casa il suo padrone ricoverato per Covid in ospedale. A commuovere tutta la Lombardia è la storia di Billy, un meticcio di un paio di anni che da novembre non vede più il suo padrone. E non si dà pace: ogni mattina si piazza davanti alla loro casa di Dorno, nel Pavese, aspettando che torni. Trascina con sé coperta e cuscino e si mette in attesa. E da lì non si sposta per tutto il giorno fino a quando in serata i nipoti dell'uomo ricoverato lo convincono a entrare in casa.

Il 55enne è ora impegnato nella riabilitazione post Covid

L'amicizia che lega Billy al suo padrone Marco Maiolani, 55 anni volontario della Protezione civile, dura ormai da due anni. "Mi manca molto. È una compagnia impagabile e insostituibile", spiega il 55enne alla Provincia Pavese dall'istituto Maugeri dove sta finendo il periodo di riabilitazione dopo un lungo periodo in terapia intensiva al San Matteo di Pavia. Mancano pochi giorni, "ancora un po' di pazienza e poi tornerò alla normalità. Non vedo l'ora di poter accarezzare il mio Billy", conclude Maiolani.

L'ultima foto insieme ad ottobre poi il ricovero

La storia ha commosso tutti: in tanti ora attendono che Marco e Billy ritornino ad abbracciarsi. Un'amicizia speciale che traspare anche dalla pagina Facebook del 55enne: tante le foto che ritraggono i due insieme, come a voler significare che Billy è a tutti gli effetti parte della famiglia. L'ultima foto insieme è quella del 22 ottobre – probabilmente qualche giorno prima del ricovero – quando Marco si fa un selfie con Billy mentre entrambi stanno riposando: foto che presto potranno riscattare una volta che il 5enne finirà la riabilitazione e riabbraccerà di nuovo il suo amico a quattro zampe.