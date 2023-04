Dopo dieci anni scopre che nella tomba della mamma c’è un’altra donna: “Ditemi dove sono i suoi resti” Un uomo ha scoperto dopo dieci anni che nella tomba della madre non c’erano più i suoi resti, ma quelli di un’altra persona: “Qualcuno dovrà spiegarci cosa è successo”.

A cura di Ilaria Quattrone

Un uomo ha scoperto che nella tomba della madre non c'erano i suoi resti, ma quelli di un'altra donna. L'episodio si è verificato a Brescia e a raccontare questa assurda storia è il quotidiano Il Giornale di Brescia. La rivelazione arriva dopo ben dieci anni. Il figlio della donna ha chiesto di sapere dove si trovano i resti della donna: "Qualcuno dovrà spiegarci cosa è successo".

Il figlio ha scoperto che i resti di sua madre erano stati sostituiti

La madre dell'87enne Arealdo Lampugnani è morta il 18 maggio 1965: "Ho portato spesso i nipoti che non avevano mai conosciuto mia madre. Ho raccontato la sua vita. E invece lei non c'era". Negli anni, per ben tre volte, la salma della donna è stata trasferita all'interno del cimitero. L'ultima esumazione è avvenuta dieci anni fa.

A febbraio scorso la famiglia riceve un avviso: i resti della madre sarebbero stati trasferiti in uno spazio dell'ossario acquistato anni prima dai figli proprio all'interno del cimitero monumentale di Brescia. E il 23 febbraio, i parenti si presentano al cimitero per la definitiva tumulazione.

Il personale del cimitero non sa dove si trovino

All' arrivo in cimitero, però, sono stati avvisati che durante le operazioni di esumazione sono stati rinvenuti i resti di un'altra persona: "Il personale del Vantiniano ci ha chiaramente detto di non sapere dove siano finiti i resti di mia madre e che dobbiamo aspettare il completamento delle esumazioni di tutto il riquadro". Lampugnani racconta che sua sorella è morta poco tempo fa e senza sapere la verità.

"Io non so quanto mi resti da vivere. Oltre al fatto che adesso non sappiamo dove poter rivolgere una preghiera alla nostra mamma. Senza dimenticare lo sconforto per averla persa la seconda volta".