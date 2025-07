Donna investita e uccisa da un’auto in retromarcia a Bergamo: è morta Monica Lucia Bono

La 63enne Monica Lucia Bono è morta in ospedale dopo essere stata investita da un’auto che stava facendo retromarcia a Bergamo. La donna era stata soccorsa da un carabiniere di passaggio, ma non è riuscita riprendersi da una grave ferita alla testa.

Immagine di repertorio

Giovedì scorso a Bergamo la 63enne Monica Lucia Bono è stata investita da un'auto che stava facendo retromarcia. Soccorsa da un carabiniere di passaggio e poi dal personale del 118, le sue condizioni erano apparse fin da subito molto gravi ed era stata trasportata d'urgenza all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. La donna, tuttavia, non è riuscita a riprendersi da una grave ferita alla testa ed è morta nelle scorse ore.

L'incidente è avvenuto attorno alle 10:00 di giovedì 24 luglio in via Mauro Gavazzeni. A travolgere la 63enne è stato un 43enne che, a bordo della sua Wolkswagen Golf, stava facendo retromarcia davanti al negozio di strumenti musicali Begnis. La donna stava attraversando sulle strisce pedonali, mentre il conducente dell'auto stava facendo manovra per avvicinarsi alla moglie ferma sul marciapiede. L'uomo non ha visto la 63enne e l'ha investita, facendole sbattere violentemente la testa sull'asfalto.

Bono ha cominciato a perdere molto sangue e l'automobilista è sceso dalla macchina per soccorrerla. Poco dopo, l'uomo è stato raggiunto da un carabiniere di passaggio, che ha allertato la centrale operativa e richiesto l'intervento del 118. Su indicazione degli operatori sanitari, stava monitorando i parametri vitali della donna, quando lei ha smesso di respirare. Il carabiniere ha quindi iniziato a praticargli le manovre di rianimazione, continuando con il massaggio cardiaco fino all'arrivo dell'ambulanza.

Arrivati in aiuto, i sanitari hanno stabilizzato la paziente l'hanno trasportata in codice rosso all'ospedale di Bergamo. Sul posto dell'accaduto è intervenuta anche la Polizia Locale, che ha effettuato tutti i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto. Dopo l'incidente, il conducente dell'auto si è sentito male ed è stato portato in ospedale.