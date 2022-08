Donna invalida derubata in ospedale, il figlio: “Un infermiere le ha portato via la fede nuziale” Una donna anziana e invalida è stata portata in pronto soccorso a Busto Arsizio: il figlio di 51 anni si è poi reso conto che alla madre era stata sfilata la fede, forse da un infermiere, che è poi sparita. Per questo motivo ha sporto denuncia ai carabinieri.

Le avrebbero rubato la fede: è questa la denuncia di Giuseppe Marchese, un uomo di 51 anni, che si è rivolto ai carabinieri di Busto Arsizio (Varese). La sua storia è stata riportata dal giornale locale "VareseNews": l'uomo, residente a Vergiate, accusa un infermiere del Pronto soccorso dell'ospedale di Busto.

Perché il 51enne accusa l'infermiere in turno in pronto soccorso

In base a quanto lo stesso ha raccontato, la donna è anziana e invalida al cento per cento. Lo scorso 17 agosto è stata portata in pronto soccorso: l'infermiere di turno l'ha presa in carico e le avrebbe sfilato la fede. Il 51enne non appena accortosi dell'assenza dell'anello, ha chiesto delucidazioni al responsabile del reparto. In particolare modo, gli avrebbe chiesto se fosse possibile recuperare l'oggetto o ancora avere il nome della persona che potrebbe avergliela sfilata.

La denuncia contro ignoti

Entrambe le sue richieste sono state però respinte: l'uomo è stato invitato a rivolgersi alle forze dell'ordine. Il figlio ha quindi sporto denuncia, ma purtroppo contro ignoti: "Non è stato possibile avere il nome dell'infermiere in servizio", ha raccontato l'uomo a VareseNews. Toccherà quindi ai carabinieri riuscire a risalire all'identità del ladro.

Il 51enne ha spiegato che, al di là del legame affettivo, a spingerlo a denunciare è stata anche la possibilità che situazioni simili possano capitare anche ad altre persone: "Ho deciso di rendere pubblica questa storia per evitare che qualcun altro possa subire un furto da parte di questa persona che continua a lavorare tranquillamente a contatto con il pubblico".