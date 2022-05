Donna di 44 anni centra in pieno la macchina dei carabinieri: era ubriaca Una donna ubriaca ha investito in pieno l’auto dei carabinieri: è successo a Codogno, sabato sera.

Ha investito in pieno l'auto dei carabinieri: è successo a Codogno, comune in provincia di Lodi. A causare l'incidente è stata una donna di 44 anni che, dopo essere stata sottoposta a tutti gli esami del caso, è stato scoperto essere ubriaca. Fortunatamente non ha causato alcun incidente: nonostante questo però, la sua posizione è al vaglio degli inquirenti.

I militari erano sul posto per una volpe

Stando a quanto riportato dal quotidiano "Il Corriere della Sera", l'incidente è avvenuto in via Emilia nella serata di sabato 30 aprile. La pattuglia dei carabinieri si trovava in quella strada perché, poco prima, le era stata segnalata una volta che era stata investita da un'auto. I militari si erano quindi fermati sulla carreggiata sinistra: avevano sia i lampeggianti, che gli indicatori di direzione e pannello posteriore che servivano per indicare che c'era stato un incidente.

La donna ha rifiutato il ricovero in ospedale

Nonostante questo però la donna li ha investiti in pieno: la 44enne si trovava a bordo di una Bmw X3. L'impatto violento non ha però causato alcun ferito. Dopo aver causato l'incidente, i carabinieri hanno chiesto alla conducente se volesse essere trasportata in ospedale: la donna ha però rifiutato il ricovero. Da lì sono poi iniziati gli approfondimenti.

La donna positiva all'alcol test

I militari, constatando il suo stato di alterazione, hanno deciso di sottoporla all'alcol test. Da questo è emersa la sua positività: adesso rischia una sanzione molto importante e la sospensione della patente. Gli inquirenti sono già al lavoro per vagliare la sua posizione e stabilire cosa fare.