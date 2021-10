Donna di 32 anni accoltellata fuori da una discoteca: si temono danni neurologici I medici dell’ospedale Niguarda temono danni neurologici per la donna di 32 anni che, nella notte tra sabato e domenica, è stata accoltellata fuori da un locale di Milano. La donna è ancora ricoverata in gravi condizioni ed è in pericolo di vita. Intanto i carabinieri continuano a cercare i responsabili.

A cura di Ilaria Quattrone

Si temono danni neurologici per la donna di 32 anni che nella notte tra sabato e domenica scorsa è stata accoltellata fuori da un locale in via di Tocqueville a Milano. La 32enne è ricoverata in gravissime condizioni all'ospedale Niguarda: a portarla lì è stato il marito che, secondo una prima ricostruzione, avrebbe dato vita alla rissa rispondendo al tentativo di aggressione da parte di un gruppo di giovani. La coltellata avrebbe reciso un'arteria femorale.

La donna ricoverata d'urgenza

La donna è stata ricoverata d'urgenza dai medici che sono riusciti poi a fermare l'emorragia: è ancora ricoverata in rianimazione ed è in pericolo di vita. Oltre a lei, anche un altro ragazzo è rimasto lievemente ferito e secondo gli inquirenti farebbe parte del gruppo che avrebbe tentato di aggredire la coppia e i loro amici. Secondo le testimonianze raccolte, il gruppo avrebbe provato a rubare il cellulare e il Rolex del marito che, a quel punto, avrebbe tirato fuori uno dei coltelli da cucina che aveva in auto. L'uomo infatti – secondo quanto riportato dal quotidiano "Il Corriere della Sera" – lavora come chef, anche se non è chiaro perché avesse dei coltelli in macchina.

Sequestrato il coltello da cucina

Però proprio questo coltello da cucina è stato trovato e sequestrato. Oltre al 25enne, rimasto lievemente ferito e di cui gli inquirenti stanno vagliando la posizione, ci sono altri ragazzi che sono stati interrogati e su cui si cerca di capire che ruolo possano aver avuto quella notte. Sempre secondo Corsera, le immagini delle telecamere di sorveglianza non stanno aiutando molto gli inquirenti.