Donna di 32 anni accoltellata fuori da un locale, il marito: “Ci hanno aggredito, ho reagito” Aggressione fuori da un locale di Milano nella notte tra sabato e domenica: una donna di 32 anni è stata accoltellata e si trova in gravissime condizioni all’ospedale Niguarda. Secondo il racconto del marito, che si trovava con lei, un gruppo di persone li avrebbe aggrediti per rapinarli. La sua reazione avrebbe poi scatenato la rissa.

A cura di Ilaria Quattrone

Una donna di 32 anni è stata accoltellata fuori da un locale di Milano nella notte tra sabato e domenica: adesso la 32enne si trova ricoverata all'ospedale Niguarda in condizioni gravissime. Le sarebbero state inferte due coltellate alla coscia. Il coltello le ha reciso l'arteria femorale. Il marito, che era con lei al momento dell'aggressione, l'ha portata tempestivamente in ospedale dove al momento è ricoverata in gravissime condizioni.

La rissa innescata dal marito

La rissa sarebbe avvenuta fuori dal noto locale "Tocqueville 13" di Corso Como. La 32enne, originaria di Segrate, si trovava in compagnia del marito e di alcuni amici quando – secondo quanto raccontato dall'uomo alle forze dell'ordine – un gruppo di perone si sarebbe avvicinato con l'obiettivo di rapinarli. Stando a quanto riportato dal quotidiano "Il Corriere della Sera", sarebbe quindi stato il marito che, reagendo, avrebbe fatto iniziare la rissa. La donna sarebbe stata sottoposta a un'operazione. I medici sarebbero riusciti a ridurre la ferita.

Le dichiarazioni dell'uomo al vaglio degli inquirenti

Nel tafferuglio, un ragazzo di 21 anni ha ricevuto una coltellata alla gamba che però gli ha causato una lieve ferita. Per gli inquirenti, l'uomo potrebbe far parte del gruppo di presunti rapinatori. Per questo motivo sono in corso ulteriori accertamenti per verificare la sua posizione e quella di altre persone identificate quella notte. Anche il racconto del marito è al momento al vaglio degli inquirenti. Sembrerebbe che, sempre secondo quanto riportato da Corsera, avrebbe dato una descrizione un po' confusa di quanto accaduto e avrebbe affermato di aver solo reagito alla loro aggressione. I carabinieri stanno analizzando le immagini di videosorveglianza e ascoltando le testimonianze dei presenti.