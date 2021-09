Domani un forte temporale si abbatterà su Milano: diramata allerta meteo arancione A Milano e in gran parte della Lombardia scatterà, per la giornata di oggi sabato 18 settembre, un’allerta meteo arancione per rischio idrogeologico e forti temporali. Da Palazzo Marino fanno sapere che è stato attivato il centro di monitoraggio per i fiumi Seveso e Lambro. Inoltre le squadre dei vigili del fuoco e della polizia locale saranno attivate per eventuali interventi.

A cura di Ilaria Quattrone

Forti temporali a Milano per la giornata di domani, domenica 19 settembre. La Protezione civile di Regione Lombardia ha infatti diramato un'allerta meteo arancione. Il provvedimento scatterà alle 21 di questa sera e durerà per 24 ore. Sono state anche approvate due allerte meteo gialle per rischio idrogeologico e idraulico. Proprio per questo motivo da Palazzo Marino fanno sapere che è stato attivato il monitoraggio per i fiumi Seveso e Lambro.

Allerta gialla e arancione in gran parte della Lombardia

Il maltempo interesserà gran parte della Lombardia. In Valchiavenna è stata diramata un'allerta meteo gialla per temporali (inizierà oggi e terminerà domani) e per rischio idrogeologico. Allerta gialla anche per la media e bassa Valtellina (rischio idrogeologico e temporali), Alta Valtellina (temporali), Valcamonica (temporali) e Appennino Pavese (temporali). Per i Laghi e Prealpi Varesine è prevista allerta gialla per rischio idrogeologico, ma arancione per temporali.

Attenzione alta da parte della Protezione civile

Stessa cosa per i Laghi e Prealpi Orientali. Per Lario e Prealpi Occidentali sarà prevista allerta arancione sia per rischio idrogeologico che per temporali. Nelle Orobie Bergamasche ci sarà allerta arancione sempre per rischio idrogeologico e temporali, ma allerta gialla per rischio idraulico. Allerta arancione per temporali in Pianura Centrale, Alta Pianura Orientale, Bassa Pianura Occidentale, Bassa Pianura Centro Occidentale, Bassa Pianura Centro-Orientale e Bassa Pianura Orientale. Il maltempo, secondo le previsioni diramate da Arpa Lombardia, proseguirà anche la prossima settimana.