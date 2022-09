Dolore a Dello per Sara, giovane mamma morta a soli 41 anni: combatteva contro un brutto male Non ce l’ha fatta Sara Bonetta, la giovane mamma di 41 anni che stava lottando contro una brutta malattia. Il suo cuore ha cessato di battere agli Spedali Civili di Brescia.

A cura di Fabio Pellaco

Sara Bonetta

La morte prematura di una giovane mamma ha lasciato attoniti gli abitanti di Corticelle, una frazione di Dello, comune della provincia di Brescia. A perdere la vita è stata Sara Bonetta, una donna di 41 anni che da tempo lottava contro una grave malattia.

Da tempo era ricoverata in ospedale

La donna era ricoverata da lungo tempo agli Spedali Civili di Brescia e lottava strenuamente contro un brutto male che l'aveva costretta in un letto del nosocomio del capoluogo bresciano. Negli ultimi giorni le sue condizioni erano improvvisamente precipitate e nella giornata di ieri, martedì 20 settembre, il suo cuore ha smesso di battere. I medici che avevano in cura la donna non hanno potuto far altro che constatare il decesso e dare la notizia alla famiglia.

Una notizia che si è diffusa rapidamente tra la comunità di Corticelle dove la donna abitava insieme al marito e alle loro due giovani figlie. La donna era originaria di Leno, un altro comune del Bresciano che si trova a pochi chilometri di distanza da Dello.

Il dolore delle comunità

Addolorati per la prematura scomparsa, entrambi i paesi si sono stretti al dolore del marito, delle figlie e dei genitori. Numerose le testimonianze d'affetto che si sono susseguite nella giornata di ieri attraverso la rete.

In paese la ricordano con una donna solare e generosa e si stringono al cordoglio dei familiari in questo momento di immenso dolore per la perdita della giovane mamma che ha combattuto contro la malattia che l'aveva colpita, ma non è riuscita a vincerla.

I funerali saranno celebrati nel pomeriggio di venerdì 23 settembre, alle ore 15. La cerimonia funebre avrà luogo nella chiesa parrocchiale della frazione di Corticelle, intitolata a san Giacomo apostolo.