Dispetti, insulti e minacce: denunciato e arrestato uno stalker di condominio a Milano Un uomo è stato denunciato e arrestato con l’accusa di aver perseguitato e minacciato per un anno e mezzo i suoi vicini di casa.

A cura di Ilaria Quattrone

Immagine di repertorio

Avrebbe insultato, minacciato e fatto dei dispetti ad alcuni condomini e per questo motivo è stato denunciato e poi arrestato: è successo in viale Certosa a Milano. L'uomo, un 49enne, avrebbe perseguitato i suoi vicini di casa per un anno e mezzo. A porre fine alle molestie, è stata una donna di 35 anni che – dopo aver ricevuto molestie – ha chiamato le forze dell'ordine.

Insulti e molestie per oltre un anno

La vittima di queste molestie è una famiglia che per un anno e mezzo ha vissuto un incubo. Nella serata di venerdì 6 maggio, poco prima delle 21, una 35enne – stanca delle ennesime vessazioni – ha quindi chiesto aiuto chiamando il numero unico delle emergenze 112: sul posto sono arrivati gli agenti della polizia di stato che hanno trovato l'uomo intento a danneggiare la cassetta della posta. La 35enne ha poi deciso di denunciare l'accaduto: quanto raccontato non era però il primo episodio. Già diverso tempo prima, il 49enne aveva danneggiato la loro porta.

Per l'uomo è scattato l'arresto

La donna ha poi raccontato agli investigatori che, ogni volta che lo incrociava, il 49enne la insultava. L'uomo sarebbe stato infastidito dal rumore che proveniva dalla abitazione della famiglia. Per tutti questi motivi, oltre a denunciarlo, sono scattate le manette: il pubblico ministero di turno, Nicola Rossato, ha infatti disposto l'arresto in carcere: l'uomo dovrà rispondere dell'accusa di atti persecutori. Gli atti sono stati inoltre inviati al giudice per le indagini preliminari, Ileana Ramundo. Si attende quindi la convalida.