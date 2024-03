Disarcionata e ferita da un cavallo all’ospedale veterinario: grave 29enne Una ragazza di 29 anni è stata disarcionata da un cavallo mentre si trovava all’ospedale veterinario dell’università Statale di Milano, nel distaccamento di Lodi: è stata ricoverata in gravi condizioni. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Ilaria Quattrone

Nella giornata di oggi, giovedì 28 marzo, si è verificato un terribile incidente a Lodi. Una ragazza di 29 anni è rimasta gravemente ferita perché colpita da un cavallo. Sul posto sono intervenuti i medici e i paramedici del 118. La giovane è stata portata d'urgenza in ospedale.

Il cavallo l'avrebbe disarcionata e poi colpita con gli zoccoli

Sono poche le informazioni relative a quanto accaduto nel pomeriggio. La donna si stava infatti prendendo cura dell'animale mentre si trovava all'ospedale veterinario universitario della Statale di Milano, ma nel distaccamento di Lodi e precisamente in viale dell'Università al civico 6. A un certo punto il cavallo, per cause ancora da accertare, l'avrebbe disarcionata. L'avrebbe poi colpita con gli zoccoli in più parti del corpo causandole gravi traumi.

La ragazza è ricoverata in ospedale: non è in pericolo di vita

I colleghi si sono immediatamente accorti di quanto stava accadendo e hanno quindi chiamato immediatamente gli operatori sanitari del 118. La centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza ha inviato, intorno alle 14.40, i medici e i paramedici in codice giallo a bordo di un'ambulanza e un'automedica.

Questi le hanno fornito le prime cure del caso sul posto e poi hanno deciso di trasferirla d'urgenza all'ospedale San Matteo di Pavia. La ragazza è in gravi condizioni, ma fortunatamente non è in pericolo di vita. Nelle prossime ore si cercherà di capire cosa possa essere successo.