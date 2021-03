Un uomo di 70 anni sarebbe stato dimesso dall'ospedale Maggiore di Lodi senza aspettare l'esito del tampone. E l'anziano, poi risultato positivo al Coronavirus, una volta tornato a casa avrebbe contagiato tre suoi famigliari: la figlia, il genero e la nipote. A denunciare l'episodio al quotidiano "Il Giorno" è stato proprio il genero del 70enne, un impiegato 48enne residente in un comune del Lodigiano. L'uomo e la sua famiglia, moglie e figlia, da un paio di settimane sono in quarantena perché hanno scoperto di essere positivi al virus. A infettarli sarebbe stato proprio il suocero, che dopo un ricovero all'ospedale Maggiore di Lodi per problemi respiratori non legati al Covid-19 sarebbe stato dimesso senza aspettare l'esito del tampone a cui era stato sottoposto.

L'esito del tampone è stato comunicato solo tre ore dopo le dimissioni

La vicenda risale al 12 febbraio, e il ricovero prima al pronto soccorso del nosocomio e poi nel reparto di Pneumologia "pulito" (ossia non Covid) dell'anziano è durato fino al 17 febbraio. La figlia dell'uomo è andata a prenderlo e l'ha riportato a casa, a quanto pare senza che nessuno l'avvertisse che al padre era stato effettuato il tampone e che sarebbe dunque dovuto rimanere in isolamento in attesa dell'esito. Il risultato del tampone è arrivato solo dopo tre ore, quando l'uomo era ormai a casa: dall'ospedale hanno comunicato alla famiglia che il 70enne era positivo. Da allora i tre famigliari si sono messi in isolamento e, dopo aver fatto il tampone, hanno scoperto di essere positivi. "Per noi è stato uno choc", ha dichiarato il 48enne al quotidiano. Intanto il suocero è dovuto tornare in ospedale, questa volta per problemi legati al Coronavirus: ha infatti bisogno dell'ossigeno. Dall'Azienda socio sanitaria territoriale di Lodi non è ancora arrivato alcun commento in merito alla vicenda.