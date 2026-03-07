milano
Detenuto morde un agente durante un’udienza a Pavia: poliziotto trasferito in pronto soccorso

Un detenuto, durante un’udienza nel tribunale per i minorenni di Brescia, ha aggredito e morso un agente della polizia penitenziaria.
A cura di Ilaria Quattrone
Immagine

Nella mattinata di giovedì 5 marzo 2026 si è verificata un'aggressione nei confronti di un agente della polizia penitenziaria. L'episodio, stando a quanto riportato e denunciato dal sindacato autonomo di polizia penitenziaria (Sappe) per la Lombardia, Alfonso Greco, si è verificato nelle aule del tribunale per i minorenni di Brescia. A commetterlo, sarebbe stato proprio un detenuto.

La vittima, come abbiamo scritto precedentemente, è un agente che è in servizio nel carcere di Pavia. Il segretario del sindacato ha raccontato che il detenuto, proprio durante l'udienza che si stava svolgendo nell'ambito di un procedimento a suo carico, sarebbe andato in escandescenza. Il motivo, al momento, è poco chiaro. A ogni modo, avrebbe aggredito il personale di scorta. Uno degli agenti, nel tentativo di portare la situazione alla calma, è stato colpito e morso.

Avrebbe riportato alcune lesioni e, per questo motivo, è stato trasferito al pronto soccorso. Una volta fornite tutte le cure del caso, è stato dimesso con una prognosi di tre giorni. Appena appreso di quanto accaduto, il sindacato ha deciso di diramare una nota stampa per esprimere tutta la sua solidarietà e vicinanza al ferito. Ha poi ribadito che c'è la necessità di "maggiore tutela e sicurezza per il personale di Polizia Penitenziaria, troppo spesso esposto ad aggressioni durante l'espletamento del proprio servizio, anche durante le traduzioni e le udienze nei tribunali". 

Oltre all'aggressione a Brescia, si sarebbe poi verificata un'altra aggressione nel carcere di Pavia. Un agente è stato minacciato, spinto contro il muro, afferrato per il collo e colpito all'inguine da un altro detenuto mentre svolgeva attività in reparto.

Immagine
milano
