Rivolta e lancio di oggetti: scoppia una lite tra gruppi di detenuti nel carcere minorile Beccaria a Milano

Nel carcere minorile Beccaria di Milano, ieri pomeriggio, 1 marzo, è scoppiata una forte rivolta tra diversi gruppi e ‘fazioni’ di detenuti. Per riportare la calma è stato necessario l’arrivo del Gruppo di intervento operativo della Polizia Penitenziaria.

Tensione e paura nel carcere minorile Beccaria di Milano. Nel pomeriggio di ieri, domenica 1 marzo, sarebbe scoppiata una forte protesta tra gruppi di detenuti iniziata con liti e aggressioni per poi sfociare in una vera e propria situazione violenza e caos. Per placare gli animi e riportare ordine – secondo quanto si apprende – sarebbe stato necessario l'arrivo degli agenti del Gruppo di intervento operativo della Polizia Penitenziaria, a supporto di quelli già presenti.

Sul posto sarebbero intervenuti anche i vigili del fuoco di Milano, perché – come spesso avviene in questi casi di violenza all'interno di un carcere – viene dato fuoco a suppellettili o arredi. Ma si sarebbe trattato solo di un intervento preventivo. Stando sempre alle prime informazioni diffuse infatti non sarebbero stati appiccati fuochi di grande entità ma solo piccole fiamme, spente nell'immediato dai pompieri.

Nonostante la grande tensione, non si sarebbero registrati feriti e nessun detenuto o agente sarebbe stato sottoposto a cure mediche. La violenza sarebbe degenerata con il lancio di vari oggetti tra i diversi gruppi e "fazioni" di detenuti. Ancora da capire le cause che avrebbero scatenato il caos di ieri pomeriggio. Al momento gli agenti della Penitenziaria sono al lavoro per cercare di ricostruire nel dettaglio quanto accaduto e individuare i responsabili, che avverrà nelle prossime ore, una volta riportata la calma.