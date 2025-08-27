Detenuto di 61 anni si suicida in cella a Busto Arsizio: era in carcere da 10 giorni

Un 61enne è stato trovato senza vita nella cella in cui era recluso a Busto Arsizio (Varese) in cui era recluso. L’uomo era in carcere da 10 giorni per l’applicazione del Codice Rosso.

Foto di repertorio

Un detenuto di 61 anni si è tolto la vita questa mattina, mercoledì 27 agosto, nella cella del carcere di Busto Arsizio (in provincia di Varese) in cui era recluso. A darne notizia è il sindacato Uilpa della polizia penitenziaria: "È il 56esimo caso di suicidio dall'inizio dell'anno, a cui vanno sommato tre operatori", ha scritto in una nota il segretario generale Gennarino De Fazio, "Si continua, evidentemente, a morire per carcere e di carcere senza che si intravedano all'orizzonte prospettive concrete che possano restituire dignità alla detenzione e alle condizioni di lavoro degli operatori".

Stando a quanto riferito, il 61enne era italiano e si trovava in carcere da 10 giorni per l'applicazione del Codice Rosso, la normativa del 2019 introdotta per i reati di violenza domestica e di genere. L'uomo sarebbe stato trovato impiccato nella sua cella del carcere di Busto Arsizio nella tarda mattinata del 27 agosto dagli agenti della polizia penitenziaria in servizio che, nonostante l'intervento dei sanitari, non avrebbero potuto fare altro che constatare il suo decesso.

"Mentre a livello complessivo è ormai imminente superamento delle 63mila presenze in carcere, a fronte di soli 46.668 posti disponibili, a Busto Arsizio, che si conferma uno dei penitenziari più sovraffollati, sono stipati 423 detenuti in 211 posti, in pratica più del doppio rispetto alla capienza", ha sottolineato De Fazio. Secondo il segretario generale di Uilpa polizia penitenziaria, "in queste condizioni è inevitabile che le prigioni si trasformino in un inferno sia per chi vi è ristretto per essere accusato di aver commesso reati sia per chi vi sconta le pene dell'inferno per la sola colpa di essere al servizio dello Stato con la divisa della Polizia penitenziaria. Servono immediate e concrete misure deflattive della densità detentiva".