in foto: Un frame del video della manifestazione (Fonte: Facebook)

Nuova manifestazione dei No-vax. Questa volta è stata organizzata in piazza Matteotti a Desenzano del Garda, in provincia di Brescia. Alcune persone si sono date appuntamento e hanno iniziato a inveire contro medici e infermieri. In un video, pubblicato su Facebook, si può sentire anche un uomo che dice: "Vaffa…, medico". Stando a quanto riportato dal giornale Brescia Today sarebbero stati rivolti degli sputi anche a un'infermiera.

L'indignazione di alcuni cittadini

La manifestazione si è svolta nel pomeriggio di domenica, 14 marzo. Le persone presenti, tutti senza mascherina e senza rispettare l'obbligo di distanziamento né le altre regole anti Covid, hanno espresso la loro opinione in materia di vaccini e Coronavirus. Il ritrovo ha scatenato anche le critiche di molti cittadini che su Facebook hanno chiesto delucidazioni all'amministrazione comunale circa l'eventuale autorizzazione alla manifestazione e alle forze dell'ordine su possibili multe visto che nessuno ha rispettato le norme anti-assembramento.

Il post del sindaco di Desenzano del Garda

Sulla vicenda è intervenuto anche il sindaco Guido Malinverno. Il primo cittadino, in un post su Facebook, ha scritto: "Premesso che il Comune non ha autorizzato alcuna manifestazione in quanto non è di sua competenza, secondo il Tulps va data comunicazione alla questura e non richiesta autorizzazione. Vi posso garantire che, da notizie avute dal commissariato, sono già in atto da parte dello stesso segnalazioni e procedure per sanzionare chi non ha rispettato le norma. Chi ha pubblicato i post dicendo che l'amministrazione ha autorizzato e che la stessa è no vax si assuma – conclude – le sue responsabilità e si giudichi da solo".