Derubata la pilota Vicky Piria a Milano: “Avevo legato la bici a un palo, hanno distrutto il marciapiede”

La pilota e presentatrice Vittoria “Vicky” Piria ha raccontato di essere stata derubata a Milano l’1 settembre. La 31enne ha spiegato di aver legato la bici a un palo in viale Stelvio, ma qualcuno per portarla via ha “distrutto il marciapiede”.

Vittoria Piria, pilota automobilistica e presentatrice tv conosciuta con il soprannome di "Vicky", è stata derubata della sua bicicletta nel pomeriggio di ieri, lunedì 1 settembre. A raccontarlo è la stessa 31enne milanese, che attraverso i propri profili social ha pubblicato la foto del palo divelto, al quale aveva legato la bici, e un appello a chiunque dovesse vederla in giro. "Questa è Milano", ha commentato Piria, "non se ne può più".

La pilota ha raccontato di aver lasciato la sua bicicletta legata a un palo in viale Stelvio, zona Maciachini, per circa 30 minuti. Quando è tornata a recuperarla, non c'era più. "Hanno distrutto il marciapiede in pieno pomeriggio", ha spiegato mostrando la foto del palo di sostegno al cartello di divieto di sosta sradicato, con una buca e pezzi di marciapiede sparsi.

Piria ha fatto il suo esordio nel campionato regionale lombardo di karting Classe 50 Baby che aveva appena 8 anni. A 16 anni è passata alla guida della Tatuus FR2000 nella Formula Renault, per poi correre in Formula 3, nella W Series e nel Campionato italiano Gran Turismo. Nel frattempo, da bambina ha vissuto anche a Perugia, di cui ha pubblicato una foto a commento della disavventura con la bici: "Quando abitavo lì non avevo ansia di andare in giro, di essere rapinata o derubata. In questo momento mi manca tanto".

La pilota ha detto di aver intenzione di sporgere denuncia. Nel frattempo, però, ha pubblicato una foto della sua ebike Mavaro verde chiedendo ai suoi oltre 230mila follower di contattarla nel caso in cui dovessero avvistarla in giro per Milano.