Derby di Champions League Milan-Inter: i biglietti sono esauriti ma online si trovano a 2mila euro San Siro tutto esaurito e biglietti rimessi in vendita fino a 2mila euro per la semifinale di Champions League alla milanese che il 10 maggio vede sfidarsi Milan e Inter. Il giro d’affari intorno al fenomeno (illegale) del secondary ticketing online.

San Siro tutto esaurito da tempo per l'Euro derby che vede sfidarsi sul prato, per un posto in finale di Champions League 2023 contro la vincitrice tra Manchester City e Real Madrid, le due milanesi Milan e Inter.

Per un posto in paradiso la sera di martedì 10 maggio, dunque, sono tantissimi i tifosi rimasti fuori dalle porte del Meazza – e altrettanti sono quelli disposti a tutto pur di aggiudicarselo. Anche, forse, a spendere 2mila euro.

Mille euro per un posto allo stadio San Siro durante il derby di Champions League

A giudicare dai prezzi del secondary ticket online, infatti, tanto vale una seduta all'interno dello stadio milanese in occasione del match Milan-Inter, gara d'andata, ore 21. Il record? Ben 2mila euro per un biglietto di primo anello rosso, che sul sito ufficiale del Milan era stato messo in vendita a poco più di 200 euro.

Un bel ricarico, non c'è dubbio. Come è accaduto del resto anche agli altri settori del Meazza: sui siti di compravendite, dove si possono acquistare (illegalmente) biglietti a prezzi maggiorati per qualsiasi manifestazione, due posti nel secondo anello rosso possono costare ad esempio sui mille euro di media (quando precedentemente erano in vendita a 140 euro l'uno).

E ancora 650 euro (erano 104 euro l'uno) per due posti nel primo anello blu, 750 euro per due nel secondo arancio (invece di 139 l'uno), 940 euro per due sedute nel settore primo verde (messo in vendita a 104 euro).

Il giro d'affari del secondary ticketing online

Un giro d'affari notevole per chi compra i biglietti con l'intento preciso di rivenderli online a prezzo gonfiato, facendo leva sull'altissima domanda da parte dei tifosi milanisti o interisti di tutta Italia. Che per la maggior parte sono stati purtroppo esclusi dai circuiti di vendita ufficiali, riservati di fatto unicamente agli abbonati di lunga data o ai possessori di apposite tessere – e solo in un'ultima fase, quando la disponibilità è ormai agli sgoccioli, al libero mercato.