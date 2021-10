Delebio, denuncia choc di una ragazzina: “Violentata da più ragazzi”. Indagini in corso Una ragazzina di Delebio, in provincia di Sondrio, ha denunciato di essere stata violentata da più ragazzi. Il presunto stupro di gruppo sarebbe avvenuto nella notte tra sabato e domenica nel piazzale davanti a un supermercato. Sono in corso, nel massimo riserbo, le indagini dei carabinieri per verificare il racconto della ragazza e individuare eventualmente i responsabili.

A cura di Francesco Loiacono

Sono in corso, nel massimo riserbo, le indagini delle forze dell'ordine su un presunto caso di stupro di gruppo a Delebio, comune in provincia di Sondrio. A far scattare le indagini è stato il racconto-denuncia di una giovanissima che ai militari dell'Arma, secondo quanto riporta il quotidiano "Il Giorno", avrebbe riferito di essere stata violentata da più persone nella notte tra sabato e domenica nel piazzale davanti a un supermercato. La vicenda è avvolta dal più completo riserbo: né i carabinieri di Chiavenna né il Comando provinciale di Sondrio hanno diramato note ufficiali sulla vicenda, ma dalla compagnia di Chiavenna, contattata da Fanpage.it, hanno comunicato che sono in corso indagini per verificare tutti gli elementi della denuncia della giovane, verificarne l'attendibilità ed eventualmente identificare i responsabili.

È nell'ambito di queste indagini preliminari che gli investigatori dell'Arma hanno chiesto al proprietario del supermercato che si affaccia sul piazzale le immagini delle telecamere di sorveglianza, che potrebbero aver ripreso quanto accaduto. Al momento nessuno risulta indagato e non si conosce neanche il numero delle persone, molto probabilmente dei minori, che potrebbero essere coinvolti nella vicenda. La ragazzina che ha denunciato l'episodio era stata medicata all'ospedale di Sondrio: anche sulle sue condizioni e sul referto dei medici c'è però al momento il massimo riserbo.

Lo stupro ad Aprica lo scorso luglio

Sempre in provincia di Sondrio, ad Aprica, lo scorso luglio una ragazzina di 15 anni che stava trascorrendo le vacanze nelle nota località montana era stata violentata da un ragazzo di un anno più giovane. Il sedicenne, dopo le indagini dei carabinieri, era stato arrestato: per gli inquirenti c'era infatti il rischio che il giovane potesse commettere altri gravi reati.