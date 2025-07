“Dateci i nostri stipendi”: il video degli operai che protestano dalla cima di un’impalcatura in centro a Milano

Una quindicina di operai sta manifestando su un ponteggio al settimo piano di un palazzo in ristrutturazione nel pieno centro di Milano. Sul posto sono intervenuti gli agenti della questura di Milano e quattro mezzi dei vigili del fuoco che hanno posizionato un materasso gonfiabile sotto il ponteggio per garantire l’incolumità degli operai.

Sono una quindicina gli operai dell'impresa edile Ricca di Lodi che da ore stanno manifestando su un ponteggio al settimo piano di un palazzo in ristrutturazione in corso di Porta Vittoria, angolo Ottorino Respigni, nel pieno centro di Milano. Sul posto sono intervenuti gli agenti della questura di Milano e quattro mezzi dei vigili del fuoco che hanno posizionato un materasso gonfiabile sotto il ponteggio per garantire l'incolumità degli operai.

Secondo le informazioni disponibili sino a questo momento, ci sarebbe la questione stipendi alla base della protesta che sarebbe iniziata intorno alle ore 8:00 di questa mattina, mercoledì 23 luglio 2025. Stando a quanto riferito, infatti, dall'alto del palazzo di proprietà dell’Arera (Autorità di regolazione per l’energia reti e ambiente) i manifestanti avrebbero indossato i giubbotti gialli e, dopo aver fatto rumore con le chiavi inglesi, avrebbero iniziato a urlare: "Dateci i nostri stipendi!".

Dopo qualche ora di protesta, intorno alle ore 12:30, alcuni di loro avrebbero deciso di scendere dall'impalcatura del palazzo per prendere parte a una trattativa tuttora in corso all’ispettorato del lavoro, alla quale hanno preso parte anche le sigle sindacali. I manifestanti rimasti sul ponteggio hanno, invece, riferito che non intendono scendere dall'impalcatura finché non si arriverà a una conclusione soddisfacente.

