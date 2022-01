Dal 27 al 29 gennaio al teatro Leonardo di Milano uno spettacolo per omaggiare Fabrizio De André Da giovedì 27 a sabato 29 gennaio, al teatro Leonardo di Milano sarà messo in scena “De André, la storia”, concerto omaggio all’immortale Fabrizio De André prodotto da Stage 11.

Milano e l'Italia non l'hanno mai dimenticato. Impossibile scordarsi del valore umano, poetico, letterario e musicale di uno come lui. E dopo documentari, fiction e film, sbarca a teatro uno spettacolo interamente dedicato alla sua vita e alla sua carriera. Da giovedì 27 a sabato 29 gennaio, al teatro Leonardo di Milano sarà messo in scena "De André, la storia", concerto omaggio all'immortale Fabrizio De André prodotto da Stage 11.

Tre giorni di concerti omaggio a De André al teatro Leonardo di Milano

A prestare la voce alle canzoni di Faber sarà Carlo Costa, mentre la band sarà composta da Massimiliano Salani ai Synth, Felicity Lucchesi alle tastiere, Emmanuele Modestino alla chitarra acustica e altri strumenti, Giacomo Dell'Immagine alla chitarra elettrica e acustica, Luca Santangeli al basso, Eanda Lutaj al flauto e Alessandro Matteucci alla batteria. La regia è firmata Emiliano Galigani che, in vista della tre giorni di show, ha detto: "È una grande emozione poter lavorare e ideare uno spettacolo basati su una figura così imponente del panorama musicale e intellettuale. L’arte e la musica svolgono nella vita delle persone un ruolo fondamentale, che Fabrizio ha saputo coniugare con una rara indipendenza e profondità di pensiero. Oggi De Andrè è più seguito ed amato che mai, le sue canzoni restano attuali". L'obiettivo è tanto semplice quanto di importante caratura: "Questo spettacolo non è solo un modo di ascoltare i brani di Fabrizio – ha continuato Galigani -, ma anche una possibilità di narrare la sua influenza storica, la sua continua conversazione con il tempo".

Orari, durata e prezzo dei biglietti

Per lo spettacolo "De André, la storia", i biglietti interi costano 25 euro. Con le convenzioni si abbassano a 20, così come per tutti coloro che portano in casa "un oggetto arcobaleno", come si legge sul sito del teatro. La tariffa per Under 30 e Over 65 è invece di 15 euro a ticket. Anche chi frequenta scuole di teatro e università verserà la stessa somma. In fase di prenotazione, poi, se i clienti lo richiedessero, il teatro ha reso disponibile il servizio per cui verrà riservato "un posto a sedere in sala con distanziamento". L'orario di inizio è fissato alle 20.30, la durata annunciata è di 70 minuti.