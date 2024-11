video suggerito

Da tre giorni si cerca la 24enne Nadia Alexandra: "Potrebbe essere in difficoltà" Nadia Alexandra ha 24 anni e vive a Milano: di lei non si hanno più sue notizie dallo scorso 19 novembre.

A cura di Giorgia Venturini

Dallo scorso 19 novembre si cerca Nadia Alexandra. La ragazza ha 24 anni e la si sta cercando soprattutto a Milano, dove abita con la famiglia. A lanciare l'allarme è anche l'associazione Penelope che in un post Facebook fornisce i particolari della ragazza che possono aiutare durante le ricerche: la giovane è alta 1,73 metri e pesa 68 chili. Ha i capelli rossi e neri e gli occhi castani. Non si sa con certezza come era vestita al momento della scomparsa. Si sa che ha con sé il telefono ma che risulta spento: "Potrebbe essere in difficoltà". Per chi dovesse incontrarla, si invita a chiamare il 112.