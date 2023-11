Da Palermo a Milano con un aereo militare per salvare la vita a un neonato di due settimane Un bambino di due settimane è stato trasportato da Palermo a Milano con un volo militare perché in imminente pericolo di vita: il neonata si trova ora ricoverato all’ospedale Policlinico di San Donato dove è stato sottoposto a tutte le cure di cui aveva necessità.

A cura di Giorgia Venturini

Ieri venerdì 3 novembre un neonato di due settimane è stato salvato grazie a un volo dell'Aeronautica militare. Per il piccolo, in imminente pericolo di vita, è stato necessario il trasferimento da Palermo a Milano con un aereo speciale.

In una nota i militari hanno fatto sapere che "il volo d’urgenza, richiesto dalla Prefettura di Palermo, è stato immediatamente disposto e coordinato dalla sala situazioni di vertice del comando della squadra aerea, la sala operativa dell’Aeronautica che ha tra i propri compiti anche quello di attivare e gestire i trasporti sanitari urgenti, attraverso i velivoli e gli equipaggi che la forza armata tiene in stato di prontezza, 24 ore su 24, ogni giorno dell’anno per questo genere di necessità".

Così non ci hanno pensato due volte: il Falcon 50 del 31° stormo è subito partito per la volta di Palermo. Una volta atterrato a Punta Raisi ha imbarcato il piccolo paziente e la sua famiglia con destinazione l'aeroporto di Milano Linate dove è atterrato dopo circa un'ora e mezza e dove già li attendeva un'ambulanza. Poi il trasferimento d'urgenza all'ospedale Policlinico di San Donato dove è stato subito sottoposto alle cure. L'aereo dell'Areonautica invece è tornato all'aeroporto di Ciampino dove sarà a disposizione per un altro volo salva vita.

Altro neonato salvato con un volo dell'Aeronautica

Lo scorso agosto invece l'aereo F900 Easy sempre dell'Aeronautica Militare era decollato da Cagliari per trasportare una neonata di appena 2 giorni in pericolo di vita a Milano per un ricovero d'urgenza. La piccola – come aveva spiegato l'Aeronautica Militare in una nota – era gravissima e aveva bisogno anche lei di un volo salva vita al più presto: così senza pensarci i militari si sono attivati per un trasferimento d'urgenza dal Presidio Ospedaliero Duilio Casula di Monserrato (Ca) all'Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (Irccs) Policlinico San Donato Milanese (MI). Anche in questo caso il volo è stato un successo e ha permesso che il piccolo paziente avesse tutte le cure necessarie.